Горбунов увел беременную Осадчую в горы: яркие фото
Катя Осадчая, которая недавно призналась, что снова беременна, отдыхает в теплой Турции вместе с мужем Юрием Горбуновым и их сыночком Иваном. Семейство много времени проводит на яхте, изучая живописные окрестности, купаясь и загорая. не забывают они и про более активный отдых - так, вместе с малышом пара сходила на прогулку в горы.
Яркими и атмосферными кадрами Катя и Юрий поделились в Instagram.
Для променада Осадчая выбрала удобный и красивый наряд - нежно-розовые шорты и рубашку с длинным рукавом. Она дополнила лук белыми кедами и солнцезащитными очками, а волосы собрала в пучок.
Горбунов опубликовал милое фото с беременной женой - он за руку ведет ее по горной тропинке.
"А ми підем,в далекі гори..." - креативно подписал снимок ведущий.
Катя Осадчая и Юрий Горбунов отдыхают в Турции (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)
Осадчая также выложила несколько снимков, сделанных на вершине горы. Теледива эффектно позировала на фоне раскинувшегося внизу лазурного моря.
"Тут колись була Греція - старовинне місто Лорен, від нього залишилася тільки фортеця. Тепер звідси до Греції дві години морем, але через обмеження, поки вона далі ніж хотілось би", - рассказала Катя.
Катя Осадчая прогулялась в горы (фото: instagram.com/kosadcha)
Ее супруг в разделе сториз выложил еще и жаркий кадр с любимой, на котором они загорают на палубе яхты в черных купальных костюмах. При этом довольная парочка лежит в небольшом надувном бассейне.
Катя Осадчая и Юрий Горбунов загорают на яхте в Турции (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)
Пользователи сети оценили красоту на фото и призвали Юрия беречь жену.
- Дуже гарні фото
- Шикарный вид. Катя супер
- Юрий Горбунов, зачем же ведёте беременную жену в горы? А если споткнётся?
- Красота
- Дуже романтично
- Якi щасливi
- Берегите её.
- Красиві
- Вы невероятные. Счастья вам! И здоровых деточек!
Напомним, что для Кати Осадчей это третья беременность. У нее есть 18-летний сын от первого брака, а с Юрием Горбуновым они воспитывают 4-летнего сыночка Ивана.
Ранее мы сообщали, что Юрий Горбунов умилил нежностью с беременной Катей Осадчей в купальнике.