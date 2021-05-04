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Горбунов увел беременную Осадчую в горы: яркие фото

Новина українською → Турция, Вторник 04 мая 2021 11:31
Горбунов увел беременную Осадчую в горы: яркие фото Катя Осадчая и Юрий Горбунов (фото: instagram.com/kosadcha)
Автор: Марина Настевич

Катя Осадчая, которая недавно призналась, что снова беременна, отдыхает в теплой Турции вместе с мужем Юрием Горбуновым и их сыночком Иваном. Семейство много времени проводит на яхте, изучая живописные окрестности, купаясь и загорая. не забывают они и про более активный отдых - так, вместе с малышом пара сходила на прогулку в горы.

Яркими и атмосферными кадрами Катя и Юрий поделились в Instagram.

Для променада Осадчая выбрала удобный и красивый наряд - нежно-розовые шорты и рубашку с длинным рукавом. Она дополнила лук белыми кедами и солнцезащитными очками, а волосы собрала в пучок.

Горбунов опубликовал милое фото с беременной женой - он за руку ведет ее по горной тропинке.

"А ми підем,в далекі гори..." - креативно подписал снимок ведущий.

Горбунов увел беременную Осадчую в горы: яркие фото

Катя Осадчая и Юрий Горбунов отдыхают в Турции (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Осадчая также выложила несколько снимков, сделанных на вершине горы. Теледива эффектно позировала на фоне раскинувшегося внизу лазурного моря.

Горбунов увел беременную Осадчую в горы: яркие фото

"Тут колись була Греція - старовинне місто Лорен, від нього залишилася тільки фортеця. Тепер звідси до Греції дві години морем, але через обмеження, поки вона далі ніж хотілось би", - рассказала Катя.

Горбунов увел беременную Осадчую в горы: яркие фотоГорбунов увел беременную Осадчую в горы: яркие фото

Катя Осадчая прогулялась в горы (фото: instagram.com/kosadcha)

Ее супруг в разделе сториз выложил еще и жаркий кадр с любимой, на котором они загорают на палубе яхты в черных купальных костюмах. При этом довольная парочка лежит в небольшом надувном бассейне.

Горбунов увел беременную Осадчую в горы: яркие фото

Катя Осадчая и Юрий Горбунов загорают на яхте в Турции (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Пользователи сети оценили красоту на фото и призвали Юрия беречь жену.

  • Дуже гарні фото
  • Шикарный вид. Катя супер
  • Юрий Горбунов, зачем же ведёте беременную жену в горы? А если споткнётся?
  • Красота
  • Дуже романтично
  • Якi щасливi
  • Берегите её.
  • Красиві
  • Вы невероятные. Счастья вам! И здоровых деточек!

Напомним, что для Кати Осадчей это третья беременность. У нее есть 18-летний сын от первого брака, а с Юрием Горбуновым они воспитывают 4-летнего сыночка Ивана.

Ранее мы сообщали, что Юрий Горбунов умилил нежностью с беременной Катей Осадчей в купальнике.

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