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Горяча парочка: Эмили Ратаковски показала откровенные домашние фото с мужем

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США, Пятница 28 мая 2021 22:27
Горяча парочка: Эмили Ратаковски показала откровенные домашние фото с мужем Эмили Ратаковски (фото: instagram.com/emrata)
Автор: Lite

Эмили Ратаковски обожает откровенничать со своими фолловерами. И это касается не только соблазнительных нарядов.

Новый пост модель посвятила воспоминаниям о первых днях беременности, показав горячие фото со своим мужем.

Эмили и Себастьян сняты во дворе своего дома. Они страстно обнимаются и целуются, лежа на траве. Сама модель одета в красное платье с открытой спиной. Впрочем, муж девушки постарался, чтобы ее роскошные ягодицы также были видны. В те времена Эмили еще экспериментировала с оттенком волос. А потому предстала в облике блондинки, что только придало луку горячую нотку. А вот щенок на заднем фоне - забавную.

Горяча парочка: Эмили Ратаковски показала откровенные домашние фото с мужем

Горяча парочка: Эмили Ратаковски показала откровенные домашние фото с мужемЭмили Ратаковски с мужем (фото: instagram.com/emrata)

"Была полностью беременна тут, но не знала об этом", - написала девушка. "Если бы ты еще не была, то могла бы сделать это...", "Фотограф: может, мне уйти?", "Кто сделал это фото?", "Возможно, это был момент зачатия", "Теперь все знают, как ты забеременела!", - тут же отозвались подписчики, которых откровенные фото явно не оставили равнодушными.

Ранее модель показала, как носить брючный костюм этим летом.

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