Горячая парочка: Эшли Грэм порадовала редкими домашними фото с любимым мужем

Эшли Грэм в последнее время проводит массу времени в сети Instagram. Девушка составляет праздничные луки, демонстрирует горячие образы для пышнотелых красоток, а также радует новыми фото с сыном, которому вскоре исполнится годик. А вот снимков с любимым мужем стало крайне мало. Видимо, потому, что Джастин Эрвин сам часто выступает фотографом своей жены. И вот Грэм решила исправить эту ситуацию.

Новое фото с мужем (фото: скрин instagram.com/ashleygraham)

Эшли запостила в своих сториз видео, где она нежно целует мужа. Ролик получился коротким, но полным чувств. Джастин и Эшли выглядят невероятно счастливыми и довольными друг другом. По всей видмости, заботы о малыше только сплотили пару.

Модель с мужем (фото: instagram.com/ashleygraham)

Напомним, Эшли и Джастин познакомились много лет назад. Впервые пара встретилась в церкви, поскольку оба весьма религиозные. Спустя некоторое время модель и видеооператор поняли, что их объединяет нечто большее, чем вера и общие увлечения (к примеру, оба обожают спорт и йогу). Уже спустя год пара сыграла свадьбу – в этом году они отметили 10-летие совместной жизни. А в прошлом году они объявили миру о рождении первенца, которого назвали Айзек Менелик Джованни.

Ранее мы писали, что модель заворожила своим роскошным телом, подобрав максимально соблазнительный зимний образ.