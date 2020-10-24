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Горячая аристократка: Астафьева в сетчатых колготках и винтажном экстра-мини сразила сеть

Новина українською → Суббота 24 октября 2020 13:09
Горячая аристократка: Астафьева в сетчатых колготках и винтажном экстра-мини сразила сеть Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)
Автор: Lite

Артистка устроила пикантный фотосет

Даша Астафьева искуссно соблазняет поклонников горячими фото в соцсетях, а ее откровенные фотосеты становятся для них настящими эстетическим наслаждением. Даша решила побаловать подписчиков в Instagram и опубликовала очередной провокационный снимок в оригинальном образе.

Даша позирует в винтажном пестром платье мини с глубоким декольте. Наряд позволил звезде Playboy оголила стройные длинные ноги в сетчатых колготах, а высокая прическа и хитрый кокетливый прищур сделали Дашу особенно соблазнительной.

"Разве может получиться кто на фото таким хитреньким, если хитренькими не были все в команде?" - с юмором прокомментировала Даша соблазнительный кадр.

Горячая аристократка: Астафьева в сетчатых колготках и винтажном экстра-мини сразила сеть

Даша Астафьева предстала в образе современной соблазнительной королевы (instagram.com/da_astafieva)

Поклонники пришли в восторг от пикантного вида певицы и обрушили на нее цунами комплиментов.

  • Ну можно вообще быть такой красивой? Перфекто, брависсимо!
  • Я наконец-то увидел красоту. Даша, Вы - просто вышка!
  • Очень красиво
  • Самая лучшая всегда
  • Шикарно!
  • Красивая-красивая. Аристократичная
  • Черная лисичка
  • Королева
  • Нет в мире ничего прекрасней красивой женщины. Красивей, чем Даша не видел
  • Мулен Руж

К слову, ранее Даша уже публиковала фото в аналогичном наряде и образе. Она дополнила винтажный лук золотыми лодочками на тонкой шпильке.

Горячая аристократка: Астафьева в сетчатых колготках и винтажном экстра-мини сразила сеть

Горячая аристократка: Астафьева в сетчатых колготках и винтажном экстра-мини сразила сеть

Даша Астафьева покорила чувственной раскрепощенностью (instagram.com/da_astafieva)

Напомним, что ранее Даша Астафьева засветила соблазнительное декольте в загадочном полумраке.

Кстати, Даша Астафьева полностью разделась ради жарких постельных кадров.

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