Горячая аристократка: Астафьева в сетчатых колготках и винтажном экстра-мини сразила сеть

Артистка устроила пикантный фотосет

Даша Астафьева искуссно соблазняет поклонников горячими фото в соцсетях, а ее откровенные фотосеты становятся для них настящими эстетическим наслаждением. Даша решила побаловать подписчиков в Instagram и опубликовала очередной провокационный снимок в оригинальном образе.

Даша позирует в винтажном пестром платье мини с глубоким декольте. Наряд позволил звезде Playboy оголила стройные длинные ноги в сетчатых колготах, а высокая прическа и хитрый кокетливый прищур сделали Дашу особенно соблазнительной.

"Разве может получиться кто на фото таким хитреньким, если хитренькими не были все в команде?" - с юмором прокомментировала Даша соблазнительный кадр.

Даша Астафьева предстала в образе современной соблазнительной королевы (instagram.com/da_astafieva)

Поклонники пришли в восторг от пикантного вида певицы и обрушили на нее цунами комплиментов.

Ну можно вообще быть такой красивой? Перфекто, брависсимо!

Я наконец-то увидел красоту. Даша, Вы - просто вышка!

Очень красиво

Самая лучшая всегда

Шикарно!

Красивая-красивая. Аристократичная

Черная лисичка

Королева

Нет в мире ничего прекрасней красивой женщины. Красивей, чем Даша не видел

Мулен Руж

К слову, ранее Даша уже публиковала фото в аналогичном наряде и образе. Она дополнила винтажный лук золотыми лодочками на тонкой шпильке.

Даша Астафьева покорила чувственной раскрепощенностью (instagram.com/da_astafieva)

Напомним, что ранее Даша Астафьева засветила соблазнительное декольте в загадочном полумраке.

Кстати, Даша Астафьева полностью разделась ради жарких постельных кадров.