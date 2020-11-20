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Горячая домохозяйка: Слава из НеАнгелов в боди и сетчатых колготах взбудоражила сеть

Новина українською → Пятница 20 ноября 2020 19:59
Горячая домохозяйка: Слава из НеАнгелов в боди и сетчатых колготах взбудоражила сеть Слава Каминская (фото: instagram.com/babaslavka)
Автор: Lite

Певица показала соблазнительное фото из кухни

Слава Каминская из группы НеАнгелы часто радует поклонников пикантными фото, открыто демонстрируя женственность, сексуальность и стройные формы. В ее арсенале имеются не только профессиональные откровенные фотосеты, но и соблазнительны любительские, например, сделанные во время отдыха. На этот раз локацией для эффектной съемки стала кухня.

Звезда позировала во всеоружии – в сетчатых колготах телесного цвета, черном боди, с ярким макияжем, сделав акцент на выразительные smoky eyes. Она будто нарочито небрежно перебросила волосы на одну сторону, склонив голову на бок, и в упор смотрит в камеру.

"Отчаянные домохозяйки, версия 2020", - коротко подписала соблазнительный кадр в полутьме певица.

Горячая домохозяйка: Слава из НеАнгелов в боди и сетчатых колготах взбудоражила сеть

Слава Каминская поражает поклонников стройными формами (фото: instagram.com/babaslavka)

Поклонники Славы одарили ее щедрыми комплиментами, а также восхитились цветущим внешним видом и стройностью матери двоих детей.

  • Сексапильная
  • Двое детей, а такая стройняха.... Класс
  • Уровень сексуальности зашкаливает
  • Красотка
  • Супер женщина
  • Горячие домохозяйки
  • Просто бомба
  • Секси огонь

Напомним, что ранее Слава Каминская повеселила сеть романтическим ужином с любимым, показав его поклонникам.

Кстати, Слава из НеАнгелов показала одновременно чувственное и нежное портретное фото и заявила, что потеряла голову от нахлынувших чувств, намекнув на новую любовь.

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