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Горячая ковбойша: дочь Брежневой в воздушном мини соблазнила красотой среди прерий

Новина українською → США, Четверг 15 апреля 2021 21:57
Горячая ковбойша: дочь Брежневой в воздушном мини соблазнила красотой среди прерий Соня Киперман (фото: instagram.com/sonyaxkiperman)
Автор: Lite

Старшей дочери Веры Брежневой, Соне Киперман, в конце марта исполнилось 20 лет! По такому случаю вся большая семя женским коллективом отправилась отдыхать в Дубае. Соня баловала пользователей сети фото в бикини и собирала щедрый урожай комплиментов. После веселого семейного отпуска девушка вернулась в США, где учиться и живет, и устроила атмосферный фотосет в ковбойском стиле.

На странице юной красавицы в Instagram она запостила фотосет в соблазнительном образе прямо среди прерий.

Соня облачилась в летящее розовое пикантное платье-мини с кокетливой юбкой и открытой спиной. Наряд подеркнул волнительные изгибы девушки и помог ей сверкнуть стройными ножками в масивных черных кожаных сапогах.

К слову, платье обошлось красавице примерно в 4350 грн (11 900 рублей), и пренадлежит оно российскому бренду Myséasons. Вещи этой марки носит и звездная мама Сони – Вера Брежнева.

Горячая ковбойша: дочь Брежневой в воздушном мини соблазнила красотой среди прерий

Горячая ковбойша: дочь Брежневой в воздушном мини соблазнила красотой среди прерий

Горячая ковбойша: дочь Брежневой в воздушном мини соблазнила красотой среди прерий

Горячая ковбойша: дочь Брежневой в воздушном мини соблазнила красотой среди прерий

Горячая ковбойша: дочь Брежневой в воздушном мини соблазнила красотой среди прерий

Соня покрасовалась в нежном наряде на фоне красочных пейзажей (фото: instagram.com/sonyaxkiperman)

"Принцесса наездница", - охарактеризовала себя Соня в подписи под фотосетом. "Натуральная красота", - оставила комментарий мама девушки.

В комментариях фолловеры отметили красоту дочери знаменитости.

  • Очень красиво
  • Сонечка как всегда прелестна
  • Как мило
  • Красоточка
  • Ты богиня красоты

Напомним, что ранее Вера Брежнева и ее старшая дочь устроили батл пляжных образов в ОАЭ и продемонстрировали фигуры в бикини.

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