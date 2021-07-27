ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Горячая мамочка: беременная Эшли Грэм снялась полностью обнаженной

Новина українською →
США, Вторник 27 июля 2021 21:48
Горячая мамочка: беременная Эшли Грэм снялась полностью обнаженной Эшли Грэм (фото: instagram.com/ashleygraham)
Автор: RBC.UA

Эшли Грэм, которая недавно объявила миру о второй беременности, продолжает радовать фанатов стильными и порой весьма откровенными съемками.

Новые из них появилbсь в блоге звезды несколько часов назад.

Эшли показала бэкстейдж фотосессии. Модель позирует в бассейне, одетая в черный купальник. Дополнили ее образ мокрая укладка и выразительный макияж. В нескольких кадрах Грэм сумела продемонстрировать, как обожает работу в кадре, а также - как ей к лицу беременность. Многие фолловеры выразили мнение, что "в положении" звезда стала еще более привлекательной.

Горячая мамочка: беременная Эшли Грэм снялась полностью обнаженнойГорячая мамочка: беременная Эшли Грэм снялась полностью обнаженнойГорячая мамочка: беременная Эшли Грэм снялась полностью обнаженнойЭшли Грэм на новых фото (фото: instagram.com/ashleygraham)

Видимо, сама она считает так же, поскольку продемонстрировала фанатам еще одно жаркое фото. Девушка позировала своему мужу Джастину Эрвину полностью обнаженной. Она стоит посреди поля, обнимая себя руками и мечтательно склонив голову. Несмотря на то что модель закрывает высокая трава, ее фигуру с уже заметно округлившимся животиком отлично видно.

В сети снимок вызвал настоящий всплеск эмоций: фанаты обожают откровенные посты пышнотелой красавицы и ее желание показывать жизнь такой, какая она есть.

Ранее Эшли Грэм делилась кадрами из другой провокационной фотосессии.

Читайте LITE в Google News
беременность стиль мода модель
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостячка 2: интриги шоу
Холостячка 2: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Руслан Тимофеев: Adventures Lab ищет своего единорога
Руслан Тимофеев: Adventures Lab ищет своего единорога