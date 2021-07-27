Горячая мамочка: беременная Эшли Грэм снялась полностью обнаженной
Эшли Грэм, которая недавно объявила миру о второй беременности, продолжает радовать фанатов стильными и порой весьма откровенными съемками.
Новые из них появилbсь в блоге звезды несколько часов назад.
Эшли показала бэкстейдж фотосессии. Модель позирует в бассейне, одетая в черный купальник. Дополнили ее образ мокрая укладка и выразительный макияж. В нескольких кадрах Грэм сумела продемонстрировать, как обожает работу в кадре, а также - как ей к лицу беременность. Многие фолловеры выразили мнение, что "в положении" звезда стала еще более привлекательной.
Эшли Грэм на новых фото (фото: instagram.com/ashleygraham)
Видимо, сама она считает так же, поскольку продемонстрировала фанатам еще одно жаркое фото. Девушка позировала своему мужу Джастину Эрвину полностью обнаженной. Она стоит посреди поля, обнимая себя руками и мечтательно склонив голову. Несмотря на то что модель закрывает высокая трава, ее фигуру с уже заметно округлившимся животиком отлично видно.
В сети снимок вызвал настоящий всплеск эмоций: фанаты обожают откровенные посты пышнотелой красавицы и ее желание показывать жизнь такой, какая она есть.
Ранее Эшли Грэм делилась кадрами из другой провокационной фотосессии.