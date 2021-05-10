Горячая мамочка: полностью голая Эшли Грэм восхитила сеть формами

Эшли Грэм не осталась в стороне от Дня матери, который отмечали вчера, 9-го мая. Но помимо фото с сыном и мужем, она поделилась и чем-то более горячим.

Эшли позирует посреди леса, на фоне ярко светит солнце. Снимок был сделан во время беременности девушки, и она продемонстрировала свое роскошное тело во всей красе. И, как всегда, не скрывая деталей вроде целлюлита или лишних килограммов. Несмотря на то что поклонникам не удалось прокомментировать данное фото, они наверняка остались в восторге от откровенности звезды.

Эшли Грэм в период беременности (фото: instagram.com/ashleygraham)

Напомним, первенца модель plus size родила от своего мужа Джастина Эрвина, с которым красавица познакомилась в церкви. Пара сразу поняла, что их связывает нечто большее. Вера (оба оказались очень религиозными), увлечение спортом и здоровым образом жизни, любовь к путешествиям и увлечение фешн-бизнесом… Влюбленные счастливы в браке уже более 10 лет уж точно намерены продолжать в том же духе.