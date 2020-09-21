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Горячая мамочка: Сальма Хайек восхитила роскошным телом на откровенном "беременном" фото

Новина українською → Понедельник 21 сентября 2020 16:34
Горячая мамочка: Сальма Хайек восхитила роскошным телом на откровенном "беременном" фото Сальма Хайек (фото: instagram.com/salmahayek)
Автор: Lite

Звезда трогательно поздравила дочь

Сальма Хайек не устает удивлять поклонников все новыми "горячими" фото. В этот раз 54-летняя знаменитость решила продемонстрировать, как выглядела во время беременности. В своем блоге в сети Instagram она опубликовала фото, на котором позирует полуобнаженной. Звезда стоит в профиль, так что отлично видно ее округлый животик. Голую грудь она прикрывает руками. "Завтра крохотный ребенок, который сформировался в моей утробе, официально станет подростком. Они так быстро растут...", – написала Хайек под снимком.

Горячая мамочка: Сальма Хайек восхитила роскошным телом на откровенном &quot;беременном&quot; фото

Архивное фото Сальмы (фото: instagram.com/salmahayek)

Поклонники Сальмы присоединились к поздравлениям, а также выразили мнение, что Сальма в любом виде остается невероятно горячей и совершенно не изменилась. Также многие подумали, что она беременна, и просто сообщает фанатам радостную новость. "Друзья, кто еще подумал, что она опять беременна?", – написал один из них. Комментарий набрал около 750 сердечек. "Ты так прекрасна", "Бог должен был взять дополнительное время, чтобы создать тебя. Тотальный идеал", "Очень красивое фото", "Подожди… Как ты можешь оставаться такой чертовски горячей все время?", "Посмотрите, каким красивым может быть женское тело", "Каждая беременная женщина становится более красивой, и это просто феноменально", "Бог благословил тебя, мамочка", – не могут прекратить комментировать фолловеры…

Горячая мамочка: Сальма Хайек восхитила роскошным телом на откровенном &quot;беременном&quot; фотоСальма с дочерью (фото: instagram.com/salmahayek)

Напомним, свою единственную дочь Валентину Палому Сальма Хайек родила от французского миллионера Франсуа-Анри Пино. 21-го сентября девочке исполняется 13 лет.

Также ранее мы писали, что Сальма Хайек продемонстрировала: она выглядит сейчас даже более сексуально, чем в молодости. Звезда сравнила свои фото разных лет.

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