Горячая MARUV в прозрачных лосинах засветила аппетитные ягодицы и разделила сеть

Певица устроила горячий фотосет в провокационном образе

MARUV, Анна Корсун, знает, как звести публику и заставить говорить о себе. Певица предпочитает эпатировать поклонников не только раскрепощенными танцами и перформанасами на сцене и в клипах, но и провокационными нарядами. Латекс, сетка, прозрачные аутфиты и дерзкие аксессуары, а также высокие стрипы давно стали ее визитной карточкой. Артистка и сама начала выпускать свой мерч одежды, выступая также в качестве модели. Она устроила горячую фотосессию в весьма пикантном комплекте и поделилась ее результатами на странице в Instagram.

Так, Анна надела лосины, имитирующие чулки с подвязками. По словам звезды, они способны скорректировать фигуры и подтянуть ягодицы. Их стоимость составляет 3000 грн. Черный топ на замке сзади, который обойдется в 1500 грн., подчеркнул грудь звезды. Она обула замшевые черные стрипы с открытым носком на тонкой высокой шпильке и спрятала лицо за бейсболкой.

Певица принимала эффектные позы и демонстрировала комплект со всех сторон, попутно хвастаясь аппетитными формами и покатыми бедрами.

Мнения подписчиков артистки разделились. Одни завалили ее комплиментами, а другие отметили, что откровенно эпатажные образы им порядком надоели и посоветовали звезде подумать над сменой аутфитов.

Ты даже не представляешь на сколько ты красива, уф

Уффф, какая горячая красотка

Красивая попа

Неинтересно уже, нужно что то менять

Пора менять видос

Немного начинает надоедать

Мощная Женщина

Это так горячо

Как везет твоему мужу

К слову, в этом же провокационном комплекте MARUV посетила шоу "Вечерний Ургант", где рассказала, чем собирается заниматься после завершения карьеры.

Напомним, что ранее MARUV обнажила грудь и раззадорила своих фанов.