Горячая парочка: гибкая Ребрик сразила наповал растяжкой и страстью с мужем

Энергичности и трудоспособности Лилии Ребрик можно только позавидовать. Ведущая и актриса успевает все и везде: вести ранее утренее шоу, играть в театре, гастролировать, сниматься в рекламе и фотосессиях, быть отличной хозяйкой дома, заботливой мамой и романтичной, всегда привлекательной женой для хореографа Андрея Дикого. Эта парочка завораживает своим отношением друг к другу, ведь даже после десяти лет брака они выглядят как пылкие влюбленные в конфетно-букетный период!

Например, на недавней съемке Лилия и Андрей показали перед камерой не только отличное умение позировать, но и настоящие страсти. Бэкстейдж-видео появилось на страничке Лилии в Instagram .

Ведущая облачилась в стильную белоснежную рубашку, подчеркнула талию широким кожаным поясом и выбрала широкие джинсы оригинального кроя с разрезами. Она продемонстировала на камеру не только идеальную растяжку и гибкость, но и станцевала страстный импровизированный танец с мужем, который буквально не сводил с нее глаз.

"…те, що залишається за кадром, бо таких обкладинок ще не вигадали", - подписала горячие кадры с Андреем Лилия.

Под постом оставили комментарии приятно удивленніе друзья семьи и поклонники. "Обожаю вас", - призналась Светлана Тарабарова. "Вот это нога! До уха", - написала подруга и коллега Лилии Ольга Лукьяненко.