Горячая штучка: Настя Каменских сверкнула аппетитными формами в "хищном" бикини

Настя Каменских проводит отпуск в любимой Мексике - вместе с мужем Потапом она наслаждается пляжами и вкусной едой в Тулуме. Конечно же, певица с удовольствием демонстрирует яркие пляжные луки и делится откровениями.

На своей странице в Instagram артистка похвасталась сочными формами и необычным "хищным" нарядом.

Так, Настя позировала на пляже на фоне ярко-синего неба и лежащей на песке лодки. На звезде - пикантное бикини с леопардовым принтом, которое она дополнила брюками свободного кроя также с анималистичным узором, на этот раз "зебра".

Свой эффектный образ Каменских дополнила черной шляпой и темными очками.

На одном из фото она игриво приспустила штаны, оголив покатое бедро. Вместо подписи звезда оставила лишь несколько сердечек разных цветов.

Настя Каменских показала фигуру в оригинальном "хищном" наряде на пляже в Мексике (фото: instagram.com/kamenskux)

Фолловеры оставили комплименты Насте в комментариях, однако многим не понравилась ее манера высоко натягивать плавки от купальника.