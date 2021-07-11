Горячая штучка: стильная Дорофеева засветила идеальный пресс и стройные ножки
Надя Дорофеева может похвастаться точеной фигурой, которую выгодно демонстрирует в купальниках и стильных нарядах. Певица примерила соблазнительный летний лук и покорила стройными формами.
Эффектные фото в мини артистка опубликовала в Instagram.
Надя позировала на камеру в трендовом костюме из топа и мини-юбки бежевого цвета с мелким принтом. Актуальный летний образ она дополнила белыми кедами. Наряд еще больше подчеркнул точеную фигуру исполнительницы, а особенно ее идеальный пресс и длинные стройные ноги.
Локацией для съемки Дорофеева выбрала бетонную стену с граффити и надписями, к которой прислонена металлическая лестница.
Надя Дорофеева восхитила трендовым летним луком (фото:instagram.com/nadyadorofeeva)
"Как я полюбила лето", - подписала атмосферные кадры певица.
Пользователи сети без устали восхищаются красотой Нади и признаются ей в любви в комментариях.
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- А мы тебя любим
- Красивая какая
- Ты прекрасна как всегда
- Дуже красиве фото.
- Образ вау
Напомним, ранее Надя Дорофеева в бикини соблазнительно позировала в гамаке.