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Горячий рейнджер: Кайли Дженнер в красном латексе восхитила аппетитными формами

Новина українською → Пятница 30 октября 2020 19:33
Горячий рейнджер: Кайли Дженнер в красном латексе восхитила аппетитными формами Кайли Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)
Автор: Lite

Звезда готовится к Хэллоуину

Кайли Дженнер - большая любительница наряжаться по поводу и без. А потому Хэллоуин она и вовсе пропустить не могла. Звезда уже начала демонстрировать необычные образы, выкладывая в сеть ролики и фото. И новый лук просто покорил ее фанатов. Вместе с подругами телезвезда и бизнесвумен перевоплотилась в героинь популярного американского сериала "Могучие Рейнджеры" (Power Rangers). Правда, в женском обличии.

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