Горячий рейнджер: Кайли Дженнер в красном латексе восхитила аппетитными формами
Кайли Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)
Звезда готовится к Хэллоуину
Кайли Дженнер - большая любительница наряжаться по поводу и без. А потому Хэллоуин она и вовсе пропустить не могла. Звезда уже начала демонстрировать необычные образы, выкладывая в сеть ролики и фото. И новый лук просто покорил ее фанатов. Вместе с подругами телезвезда и бизнесвумен перевоплотилась в героинь популярного американского сериала "Могучие Рейнджеры" (Power Rangers). Правда, в женском обличии.