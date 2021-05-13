Горячо! Ирина Шейк засыпала сеть голыми фото из личного архива

Ирина Шейк часто участвует в откровенных фотосессиях, где демонстрирует свое тело во всей красе. Но вот снимками из личного архива делится крайне редко. Потому новый пост модели стал приятным сюрпризом для ее фолловеров.

Все снимки Ирины Шейк так или иначе демонстрируют ее полуобнаженное тело. Супермодель позирует в белом платье с откровенным вырезом, черной блузе с внушительным декольте, а на некоторых кадрах и вовсе сбросила бюстгальтер, оставив на себе только облегающие белые джинсы.

Есть здесь фото, на котором Ирина показала себя в одних стрингах. Дополняют картину соблазнительные позы и томные взгляды девушки. На этом Шейк не остановилась, залив в сториз еще пару фото в полуобнаженном виде.

Ирина Шейк не удержалась от жарких фото (фото: instagram.com/irinashayk)

Горячий и весьма неожиданный пост Шейк вызвал в сети шквал эмоций. "Горячо", "О боже, ну привет", "Самая горячая", "Девочка, это огонь", "Ты просто в огне", "Краше Ирины нет никого на свете", "Просто ангел", "Восхитительна", "Икона", "Богиня", "Очень вкусно", "Ну красотка", - не унимаются фанаты.