Горячо! Кайли Дженнер свела с ума формами в откровенном бикини

Кайли Дженнер лежит на шезлонге в вязаном купальнике, украшенном цветами и бусинами. Благодаря такому декору формы Дженнер стали еще более объемными. Дополнили пляжный лук панама с длинными завязками, а также золотистая цепочка, браслеты и кольца. Девушка сделала новый маникюр с ярким рисунком, который также поспешила продемонстрировать поклонникам.

Кайли Дженнер в новом бикини (фото: instagram.com/kyliejenner)

"Не беспокоить", - написала она. А в ответ услышала массу комплиментов: "Чтооо? Прости меня, но это сумасшествие!", - одной из первых отозвалась старшая сестра Кайли Кортни. "Вау", "Идеал", "Всегда первая", "Ты невероятная". - присоединились к ней и другие фолловеры.

Напомним, Кайли в этом сезоне уже показала несколько вариантов купальников. Она позировала в серебристом, а также атласном в бельевом стиле. Оба варианта пользуются огромной популярностью среди фанатов, которые выспрашивали у Кайли, где она их приобрела. К слову, разработкой их девушка занимается сама. Недавно они с Кендалл вновь продлили контракт с известным брендом, представив линию бикини.