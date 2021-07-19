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Горячо! Кайли Дженнер взорвала сеть роскошными формами в крошечном бикини

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США, Понедельник 19 июля 2021 20:32
Горячо! Кайли Дженнер взорвала сеть роскошными формами в крошечном бикини Кайли Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)
Автор: RBC.UA

Кайли Дженнер весь год радует фолловеров жаркими снимками в купальниках. Но летом их особенно много. В этот раз бизнесвумен сделала ставку на соблазнительный вариант бикини, который пользуется популярностью у всех сестер знаменитой семьи.

Новые фото она выставила в своем блоге несколько часов назад.

Кайли Дженнер обожает "невидимые" бикини, которые делают ее выдающиеся формы еще более соблазнительными. Золотистый купальник из тонкой ткани буквально слился с кожей, создав эффект обнаженного тела. В дополнение к луку звезда подобрала золотистые украшения.

Девушка сделала несколько кадров крупным планом, а также продемонстрировала фигуру целиком, сидя на шезлонге у бассейна. В подписи она отметила, что "сезон Львов загружается". "Горячо", - также добавила она.

Горячо! Кайли Дженнер взорвала сеть роскошными формами в крошечном бикини

Горячо! Кайли Дженнер взорвала сеть роскошными формами в крошечном бикиниГорячо! Кайли Дженнер взорвала сеть роскошными формами в крошечном бикиниГорячо! Кайли Дженнер взорвала сеть роскошными формами в крошечном бикиниКайли Дженнер в новом пляжном луке (фото: instagram.com/kyliejenner)

Напомним, Кайли Дженнер вскоре отметит свой день рождения: 10 августа ей исполнится 24 года.

Ранее мы писали про самые модные образы лета 2021, которые показала сестра Кайли - Кендалл Дженнер.

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