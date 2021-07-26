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Горячо! Полуголая Изабель Гулар блеснула совершенным телом

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Миконос, Понедельник 26 июля 2021 22:22
Горячо! Полуголая Изабель Гулар блеснула совершенным телом Изабель Гулар (фото: instagram.com/izabelgoulart)
Автор: RBC.UA

Изабель Гулар показала новую порцию жарких снимков: 36-летняя супермодель рекламирует украшения и модные вещи. Но фанаты, как всегда, не смогли оторвать глаз от ее совершенного тела.

Впрочем, Изабель явно на это и рассчитывала. Фото вызвали небывалый ажиотаж среди ее фолловеров в блоге Instagram.

Девушка обожает демонстрировать свою фигуру с разных ракурсов. Она фотографируется у бассейна, на тренажерах, в разной степени оголенности. Но в этот раз она и вовсе отказалась от "верха", показав обнаженную грудь. Правда, прикрыла ее длинными волосами.

Горячо! Полуголая Изабель Гулар блеснула совершенным теломГорячо! Полуголая Изабель Гулар блеснула совершенным теломГорячо! Полуголая Изабель Гулар блеснула совершенным телом

Изабель Гулар в новом образе (фото: instagram.com/izabelgoulart)

Образ ее составили широкие джинсы с крупными цветами, а также ярко-желтая панама. Она идеально перекликалась с маникюром Гулар. Также Изабель взяла с собой узкие солнцезащитные очки и массу украшений: подвески, браслеты и трендовые кольца, которые носят на разных фалангах пальцев.

"Идеал", "Просто совершенство", - не останавливаются фанаты, которые словно не могут найти других сравнений. Но это действительно отлично характеризует спортивную фигуру бразильской красавицы.

Напомним, ранее Изабель показала горячие фото в бикини.

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