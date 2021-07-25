Горжусь тобой, моя любовь: Оля Полякова похвасталась первым концертом дочери

Старшая дочь Оли Поляковой пошла по стопам мамы - 16-летняя Маша уже некоторое время занимается вокалом и даже создала собственную рок-группу под названием "Швы". На днях коллектив дал первое выступление, которое вызвало неднозначную реакцию в сети.

Маша с ребятами выступили в ресторане, зажигая публику. Для концерта юная рок-звезда выбрала ультракороткое черное платье и кеды. Свой образ она дополнила чокером, серьгами в виде крестиков и насыщенным макияжем со стрелками.

Она исполнила несколько авторских песен, среди которых был и трек и бранными словами: "Да мне пох*й на твои советы, да мне пох*й".

Присутвующие отрывались и танцевали под песни Маши - среди них и ее мама, которая появилась на мероприятии в желтом платье с анималистичным принтом.

Полякова похвалила свою старшенькую и отметила, что гордится ею.

"Маша первый раз выступает со своей группой. Маруся! Ты крутая! Взорвала, порвала, подняла всех, а это очень сложно с незнакомыми песнями! Ты такая трушная, зажигалка, бунтарка! Ты энергичнее, голосистее и открытее меня в твоём возрасте (мне пришлось много лет потратить на то, чтобы принять себя и открыться), а ты сразу такая, как нерв, творческая, пишешь музыку, слова, именно таких артистов сегодня время! Не слушай никого, иди вперёд, с опытом придет мастерство!!! А пока учись и не останавливайся, моя птичка! Горжусь тобой, моя любовь, моя жизнь, мой первый блин и не комом!" - трогательно написала звездная мама.

Однако пользователи сети не оценили подобное выступление Маши и раскритиковали ее в пух и прах в комментариях.