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Горжусь тобой, моя любовь: Оля Полякова похвасталась первым концертом дочери

Новина українською →
Воскресенье 25 июля 2021 18:49
Горжусь тобой, моя любовь: Оля Полякова похвасталась первым концертом дочери Оля Полякова с дочерью Машей (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Автор: Марина Настевич

Старшая дочь Оли Поляковой пошла по стопам мамы - 16-летняя Маша уже некоторое время занимается вокалом и даже создала собственную рок-группу под названием "Швы". На днях коллектив дал первое выступление, которое вызвало неднозначную реакцию в сети.

Видео с первого концерта дочери гордая мама опубликовала на своей странице в Instagram.

Маша с ребятами выступили в ресторане, зажигая публику. Для концерта юная рок-звезда выбрала ультракороткое черное платье и кеды. Свой образ она дополнила чокером, серьгами в виде крестиков и насыщенным макияжем со стрелками.

Она исполнила несколько авторских песен, среди которых был и трек и бранными словами: "Да мне пох*й на твои советы, да мне пох*й".

Присутвующие отрывались и танцевали под песни Маши - среди них и ее мама, которая появилась на мероприятии в желтом платье с анималистичным принтом.

Полякова похвалила свою старшенькую и отметила, что гордится ею.

"Маша первый раз выступает со своей группой. Маруся! Ты крутая! Взорвала, порвала, подняла всех, а это очень сложно с незнакомыми песнями! Ты такая трушная, зажигалка, бунтарка! Ты энергичнее, голосистее и открытее меня в твоём возрасте (мне пришлось много лет потратить на то, чтобы принять себя и открыться), а ты сразу такая, как нерв, творческая, пишешь музыку, слова, именно таких артистов сегодня время! Не слушай никого, иди вперёд, с опытом придет мастерство!!! А пока учись и не останавливайся, моя птичка! Горжусь тобой, моя любовь, моя жизнь, мой первый блин и не комом!" - трогательно написала звездная мама.

Однако пользователи сети не оценили подобное выступление Маши и раскритиковали ее в пух и прах в комментариях.

  • Может это кому-то и нравится, но я такое бы точно не слушала
  • И мама и доця такое высокое искусство несут в массы...
  • Девочка очень хорошая, но голоса увы нету
  • Машенька, поменяй стиль музыки или лучше займись чем то другим!
  • О Боже, под чем она?
  • Учиться петь ей еще долго. Пока это похоже на караоке пъяной молодёжи. Не увлекло её пение! Скорее всего не твое это, голос должен быть врожденным!
  • Талантом не назовёшь: голоса нет, мат в песнях… На любителя.
  • Какой ужас
  • В караоке пьяные женщины и то лучше поют, а она просто орёт,и песня бред
  • Це жах. Я розумію, що своїх діток потрібно підтримувати в любих починаннях, що молодь завжди відрізняється у своїх вподобаннях від батьків. Але кожна дитина є дзеркалом батьків.... Мені було б соромно виставляти на загал це відео.
  • Таким выступлением разве можно гордиться маме? Что это было, это была песня? Что за жанр, это призыв, протест? А материться зачем?
  • Какой кошмар. Что песня, что исполнение, что голос! Не в обиду Оле

Напомним, ранее Оля Полякова похвасталась длинными ногами и нарвалась на критику из-за фотошопа.

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Оля Полякова Маша Полякова
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