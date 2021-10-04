Так горжусь тобой: Сальма Хайек покорила сеть романтичным фото с мужем

Сальма Хайек не так часто показывает семейные фото, но если делает это, то старается выразить чувства по максимуму.

Новый снимок она посвятила мужу, который владеет модным бизнесом. В его компанию входят всемирно известные бренды, включая Brioni, YSL и Gucci.

Актриса и ее муж, Франсуа-Анри Пино, на снимке показаны крупным планом. Пара позирует на фоне океана, стоя в обнимку. Сальма буквально сияет, прижавшись к мужу щекой. В подписи она отметила, что гордится им, так как бренды люкс-класса, которыми он владеет, отказались от использования меха.

"Какие отличные новости", "Вы невероятные", "Браво", "Я горжусь вами обоими", "Сальма, ты так красива", "Вы чудесные", "Браво", - засыпали подписчики Хайек ее страницу.

Сальма Хайек с мужем (фото: instagram.com/salmahayek)