ru ua
Пн, 17 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Готов целовать песок: Дантес покорил романтикой с Дорофеевой на пляже в Мексике

Новина українською →
Тулум, Мексика, Понедельник 17 января 2022 11:12
Готов целовать песок: Дантес покорил романтикой с Дорофеевой на пляже в Мексике Надя Дорофеева и Владимир Дантес (фото:instagram.com/nadyadorofeeva)
Автор: Марина Настевич

Надя Дорофеева и Владимир Дантес открыли для себя Мексику - по совету друзей Потапа и Насти они решили провести отпуск в Тулуме и активно делятся в сети впечатлениями и красочными фото. Артист показал атмосферный кадр с прогулки по пляжу с любимой и сделал романтическое признание.

Снимок был опубликован на Instagram-страничке исполнителя.

Звездная парочка сделала селфи, трогательно держась за руки. Надя позировала в лиловом купальнике с лифом-шторкой, демонстрируя упругий бюст и рельефный живот.

Вероятно, в этот день было прохладно, так как поверх бикини певица также надела серые штаны и белую рубашку, которую не стала застегивать. На голове у артистки розовая кепка и она мило сложила губы в воздушном поцелуе на камеру. Дантес был в серой рубашке.

Он посвятил жене строчки из известной песни, слегка переиначив на свой лад.

Готов целовать песок: Дантес покорил романтикой с Дорофеевой на пляже в Мексике

Дантес и Дорофеева устроили романтическую прогулку по пляжу в Мексике (фото: instagram.com/vladimirdantes)

"Я готов целовать песок, по которому ты ходила… Но там водоросли, поэтому пока не буду", - мило написал Дантес.

Подписчики умилились нежностям супругов и оставили им растроганные комментарии.

  • Какие красивые
  • Вы такие классные!
  • Ну какой же красоты у этих людей будут дети
  • Самая красивая пара украинского шоу бизнеса
  • Лучшая пара эва
  • Замечательные. Если бы у любви была физическая форма, то она выглядела бы как вы
  • Гармоничная пара
  • Вы с Надеждой любовная любовь
  • Какие милашки, не оторвать глаз

Ранее мы писали, что Надя Дорофеева в крошечном бикини подразнила горячим фото и похвасталась точеной фигурой.

Читайте LITE в Google News
Надя Дорофеева Владимир Дантес
Україна має талант: яркие моменты
Україна має талант: яркие моменты
Гороскоп 2022 для всех знаков Зодиака
Гороскоп 2022 для всех знаков Зодиака
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Ксения Мишина показала, как выглядит ее родной Крым под российской оккупацией
Ксения Мишина показала, как выглядит ее родной Крым под российской оккупацией