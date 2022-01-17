Готов целовать песок: Дантес покорил романтикой с Дорофеевой на пляже в Мексике

Надя Дорофеева и Владимир Дантес открыли для себя Мексику - по совету друзей Потапа и Насти они решили провести отпуск в Тулуме и активно делятся в сети впечатлениями и красочными фото . Артист показал атмосферный кадр с прогулки по пляжу с любимой и сделал романтическое признание.

Звездная парочка сделала селфи, трогательно держась за руки. Надя позировала в лиловом купальнике с лифом-шторкой, демонстрируя упругий бюст и рельефный живот.

Вероятно, в этот день было прохладно, так как поверх бикини певица также надела серые штаны и белую рубашку, которую не стала застегивать. На голове у артистки розовая кепка и она мило сложила губы в воздушном поцелуе на камеру. Дантес был в серой рубашке.

Он посвятил жене строчки из известной песни, слегка переиначив на свой лад.

Дантес и Дорофеева устроили романтическую прогулку по пляжу в Мексике (фото: instagram.com/vladimirdantes)

"Я готов целовать песок, по которому ты ходила… Но там водоросли, поэтому пока не буду", - мило написал Дантес.

Подписчики умилились нежностям супругов и оставили им растроганные комментарии.