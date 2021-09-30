Готова к новому роману: Дженнифер Энистон призналась, что хочет завести семью

Дженнифер Энистон - одна из самых популярных актрис и красивых женщин в мире. Но даже таким завидным невестам нелегко построить личное счастье. Так, в 2018-м году она рассталась со своим вторым мужем - актером Джастином Теру. Пара разошлась мирно, бывшие супруги до сих пор хорошо общаются. Тем не менее, расставание не было легким для Энистон.

После него актриса долгое время восстанавливалась и буквально посвятила себя рабочим проектам. Теперь же она совершенно отошла от своих переживаний и готова строить новые отношения. Об этом она рассказала в интервью Брюсу Боцци в его подкасте "Обед с Брюсом".

"Пока никого значительного не появлялось на моем горизонте. Но я думаю, что время пришло. Я думаю, что готова делить себя с кем-то другим. Я долго не хотела этого делать. Мне действительно нравилось быть одной, не быть частью пары. Я была в отношениях с 20 лет. Так что в том, чтобы не торопиться, было что-то приятное", - поделилась 52-летняя актриса.

Дженнифер Энистон рассказала о личном (фото: instagram.com/jenniferaniston)

Звезда сериала "Друзья" отметила, что хоть она и мечтает создать семью, это не значит, что она тут же будет регистрироваться на сайтах знакомств. "Пожалуйста, никаких Tinder и Rayas. Я из старой школы", - смеется она.

Дженнифер также перечислила качества, которые хочет видеть в своем партнере. Оказалось, что большое значение она придает первому поцелую, а также непринужденности в разговоре с мужчиной.

"Это хороший показатель. Уверенность, но не дерзость, юмор, щедрость, доброта к людям, работоспособность. И дело не только в том, как ты выглядишь. Я хочу жить долго и не сидеть в инвалидном кресле, когда мне будет 80 лет", - рассуждает Энистон, которая очень тщательно следит за своим физическим состоянием.