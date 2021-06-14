Была не готова: Приходько впервые рассказала о мужчине, перевернувшем всю ее жизнь

Анастасия Приходько в последнее время раскрывается перед поклонниками с другой стороны – сильная и волевая артистка открыто рассказывает, через что ей довелось пройти и каким жизненным испытаниям подвергнуться. Истории из жизни Анастасии повергают пользователей сети в шок, ведь артистке с детства приходилось несладко. Так, она призналась в своих комплексах, которые с трудом переборола благодаря одному особенному мужчине.

На странице в Instagram артистка рассказала историю, произошедшую с ней в юности.

16-летняя Настя была влюблена в соседа по даче по имени Юра. Парень был старше ее, видный, со своим авто – мечта всех девушек в окрестности. Девушка считала себя гадким утенком и не знала, как правильно обратить на себя внимание объекта влюбленности.

"Дурацкое каре, вещи братишки на мне, без макияжа. Если коротко - гадкий утенок, но очень влюбленный. И я ничего умнее не придумала, чем включать очень громко песни, но, не простые, а те, которые вызывают эмоции, а в них скрытый смысл моих чувств", - рассказала о детской уловке будущая артистка.

Так, молодые люди стали обмениваться песнями и уже изучили музыкальные вкусы друг друга, но не виделись. Настя решила исправить это недоразумение и постаралась предстать перед Юрой в лучшем виде.

Анастасия Приходько сделала признание об особом мужине (фото: instagram.com/prykhodko_official)

"Ничего не оказалось под рукой кроме блеска! Но, я не растерялась: уголь из печи я пальцем растушевую как тени, делаю начёс для объема да чтоб побольше и покрасивее, надеваю старое мамино платье и делаю узелок на талии, дабы подчеркнуть всю красоту", – с юмором описала свой впечатляющий лук артистка.

Вместе с подругой она вышла на остановку и, завидев вдалеке Юру, стала громко смеятся, чтобы привлечь его внимание. Но парень не заметил свою тайную поклонницу, что ее даже порадовало.

Так, Настя сблизилась с младшим братом Юрия, и они стали гулять в одной компании. Тогда юный сердцеед обратил внимание на свою соседку, они начали общаться, а затем и встречаться.

Анастасия обрела уверенность благодаря бойфренду-красавцу (фото: instagram.com/prykhodko_official)

Именно он вселил в Настю веру в ее красоту и исключительность, подарил ощущение уверенности в себе, за что она благодарна ему и по сей день. Ради кавалера будущая певица бросила курить и сменила мальчишеские наряды на женственные платья и обувь на каблуке.

Но Настя бросила красавчика-бойфренда и пояснила почему. "Он меня любил и ждал всех главных событий между мужчиной и женщиной, а я была не готова и какая-то мимолетная ссора стала фатальной", - отметила Приходько.