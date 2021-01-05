Говорил ей этого не делать: полуфиналист "Холостячки" разоткровенничался о Мишиной и отношениях с новой любимой

Радиоведущий и шоумен Андрей Рыбак покинул проект "Холостячка" за шаг до финала. Парень отважился рассказать Ксении Мишиной о том, что за пределами проекта его ждет другая и даже разоткровенничался о том, что вначале не относился у участию в реалити-шоу серьезно. В итоге, парень все же вернулся к девушке по имени Алина, которая с пониманием отнеслась к ситуации. После окончания проекта Андрей решил откровенно рассказать о своих отношениях и чувствах к экс-холостячке.

В интервью для YouTube-канала Оли Кривдюк радиоведущий пояснил, почему он решился на откровения с Ксений и признался ей о том, что за пределами проекта его любит и ждет другая девушка.

"Если бы меня слили раньше, мне было бы легче. А тут, когда все уже так далеко зашло, я пришел к выводу, что нужно все сказать. Для меня это было важно. После нашего диалога я был готов уходить. Но опять же я дал заднюю – пролонгированное решение. Я четко помню - на церемонии после диалога, когда Ксюша начала говорить (а она любит интригующие речи), я помню, что понимаю - я уже ухожу. Мне казалось, что честность разрулит ситуацию, но не в мою пользу. Если можно было обойти негатив и эмоциональный удар, который получили эти две девушки – Ксюша и Алина, я бы это сделал. Но я считаю, что в итоге так нужно было. И если бы я не сказал, было бы по-другому, но хуже", - считает он.

Андрей рассказал Ксении правду об тношениях за рамками проекта (фото: instagram.com/rybak_sydney)

Андрей также рассказал, что написал Алине после вылета из проекта и как извинился перед девушкой. "Общий посил был: я сожалею, что все так случилось и ей было так больно и неприятно", - отметил Рыбак.

В итоге Алина стала девушкой Андрея и они до сих пор вместе. Он познакомил с избранницей своих товарищей по проекту - Евгения Ковтуненко и Алексея Тригубенко.

"Она смотрела проект, и некоторые серии даже со мной. Хоть я говорил ей это не делать. Когда все закончилось для меня, я понял, что я всю эту историю слишком раздул – с Ксюшей и с этим проектом", - считает полуфиналист "Холостячки".

Андрей Рыбак обрел свое счастье после окончания проекта (фото: instagram.com/rybak_sydney)

Андрей заявил, что в условиях проекта ему сложно было распознать свои истинные чувства. Взгляд со стороны после шоу помог трезво оценить ситуацию и ранить поступки двух девушек.

"С одной стороны, тебе никаким образом не отвечают взаимностью, тебя постоянно просят говорить о чувствах к себе, но не отвечают мало-мальски хоть чем-то, прикрываясь правилами проекта. А с другой стороны ты видишь, что тебе говорят: Несмотря на то, что ты сделал, на твои заблуждения, все равно чувства к тебе остаются. И ты видиишь два полярных отношения к себе. Поэтому я жалею, что тогда не ушел", - признался парень.

"У меня действително были чувства к Мишиной в момент проекта. Это то, чего я боялся. Я оказался с девушкой в закрытых условиях, и воспринял какую-то привязанность, соревновательность с другими мужчинами, симпатию, и драматизировал ее", - подитожил Андрей.

Андрей честно рассказал о чувствах к Мишиной

Напомним, что ранее Ксения Мишина высказалась о свадьбе с победителем проекта Александром Эллертом.