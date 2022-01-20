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Грани соблазна: эффектная Ким Кардашьян пленит формами в "голом" платье и новыми ароматами

Новина українською →
Четверг 20 января 2022 14:36
Грани соблазна: эффектная Ким Кардашьян пленит формами в "голом" платье и новыми ароматами Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)
Автор: RBC.UA

Пока экс-супруг Ким Кардашь, Канье Уэст или просто Йе пытается сделать из нынешней девушки Джулии Фокс копию бывшей жены-светской львицы, сама Ким Кардашьян доказывает: она неповторима и единственная в своем роде.

Лишним доказательством этого утверждения стала новая фотосессия королевы соцсетей и звезды реалити, которой она поделилась в Instagram.

Она опубликовала свежие кадры со съемок рекламной кампании своего нового аромата KKW Fragrance, который выйдет в коллаборации с Джеффом Литэмом – америкаским дзайнером, флористом семейства Кардашьян и многих других знаменитостей и другом самой Ким.

Грани соблазна: эффектная Ким Кардашьян пленит формами в &quot;голом&quot; платье и новыми ароматами

Грани соблазна: эффектная Ким Кардашьян пленит формами в &quot;голом&quot; платье и новыми ароматами

Ким Кардашьян и Джефф Литэм (фото: instagram.com/kimkardashian)

Звезда сменила несколько соблазнительных образов: она позировала в кэтсьютах, бандо и голых платьях из прозрачной ткани, в точности повторяющих изгибы ее тела.

На Ким - облегающее корсетное платье телесного цвета, выполненное в бельевом стиле. Оно создало на фигуре звезды эффект второй кожи, а высокий разрез лишь усилил впечатление от пикатного наряда.В этой же стилистике выполнено и прозрачное черное платье-макси без бретелей. На фото вместе со звездной подругой и клиенткой появился и сам Джефф.

Грани соблазна: эффектная Ким Кардашьян пленит формами в &quot;голом&quot; платье и новыми ароматами

Грани соблазна: эффектная Ким Кардашьян пленит формами в &quot;голом&quot; платье и новыми ароматами

Грани соблазна: эффектная Ким Кардашьян пленит формами в &quot;голом&quot; платье и новыми ароматами

Грани соблазна: эффектная Ким Кардашьян пленит формами в &quot;голом&quot; платье и новыми ароматами

Грани соблазна: эффектная Ким Кардашьян пленит формами в &quot;голом&quot; платье и новыми ароматами

Грани соблазна: эффектная Ким Кардашьян пленит формами в &quot;голом&quot; платье и новыми ароматами

Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

В подписи к фотосету Ким анонсировала выход новых ароматов ко Дню Святого Валентина.

"Вы можете ожидать широкий спектр ароматных нот от экзотических, романтических цветов до теплых, засахаренных кондитерских изделий. Я не могу дождаться, когда вы, ребята, попробуете эти новые ароматы!" – написала Кардашьян.

Напомним, что ранее мы публиковала подборку самых сексуальных луков королевы Instagram.

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Ким Кардашьян
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