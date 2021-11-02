Грациозная Полякова восхитила точеной фигурой в прозрачном боди: богиня и точка

Популярная певица Оля Полякова вместе с 16-летней дочерью Машей отдыхает на Сицилии. Пользуясь теплой погодой, звезда примеряет эффектные наряды, будоража своих поклонников.

В своем Instagram артистка поделилась ярким фото в полупрозрачном наряде.

Так, для прогулки по сицилийскому городу Катания Оля выбрала темные джинсы, черное просвечивающееся боди, под которым видно нижнее белье, а также цветастый бомбер. Волосы она оставила распущенными и дополнила лук солнцезащитными очками.

Полякова запечатлена в грациозной позе боком к камере - она томно выгнула спину и поднесла одну руку к волосам. В этой позе отлично видно идеальную фигуру певицы и ее тонкую талию.

Оля Полякова сверкнула тонкой талией в прозрачном наряде (фото: instagram.com/polyakovamusic)

"Комиссарша Катаньи. Вот и выдала свой возраст", - иронично написала 37-летняя Королева ночи.

К слову, в этом же боди ранее позировала дочь артистки Маша.

Поклонники оценили фигуру и красоту Поляковой и не стали скупиться на комплименты в комментариях.