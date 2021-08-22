Греческая богиня: Юлия Санина восхитила стройной фигурой в купальнике

Фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина порадовала поклонников новыми семейными кадрами - певице удалось вырваться на отдых на греческий остров Корфу вместе с мужем Валом Бебко и сыном Даниилом.

В своем Instagram артистка показала яркие фото из отпуска, а заодно и похвасталась фигурой в купальнике.

На первом снимке Юлия запечатлена с сыночком - она сидит на скамейке в бежевом комбинезоне, а 5-летний Даня мило прилег маме на колени.

После чего звезда взбудоражила фанатов жарким кадром с яхты, на котором она предстала в раздельном черно-белом купальнике и кепке. Санина эффектно позировала на фоне моря и солнца, демонстрируя упругий пресс и стройные длинные ноги.

"Corfu 2021", - лаконично подписала фото певица.

Юлия Санина восхитила точеными формами в купальнике (фото: instagram.com/the_hardkiss)

Еще несколько атмосферных снимков она выложила в разделе сторис своего аккаунта.

Юлия Санина показала яркие фото с отдыха в Греции с мужем и сыном (фото: instagram.com/the_hardkiss)

Фолловеры искупали Юлию в комплиментах и сравнили с греческой богиней, восторгаясь ее формами.