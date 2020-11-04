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В гримерке на диванах: Позитив поделился редкими снимками с Надей Дорофеевой

Новина українською → Среда 04 ноября 2020 08:56
В гримерке на диванах: Позитив поделился редкими снимками с Надей Дорофеевой Позитив (instagram.com/positiff/)
Автор: Lite

Певец заинтриговал новым постом в соцсети

Алексей Завгородний (Позитив) всегда находится в окружении прекрасных девушек. Разумеется, как тут не подозревать его в романах. Но сам Позитив недавно трогательно высказался о своей жене Анне Андрийчук и опроверг слухи о начале романа с партнершей на шоу "Танцы со звездами 2020" Юлией Сахневич. Знаменитый артист и участник групп "Время и Стекло" и Mozgi признался, что на проекте практически все "играют любовь".

На этот раз артист показал снимки со своей коллегой по группе Надей Дорофеевой. На фото Позитив и Надя в гримерке на диванах подписывают книги для своих поклонников. Алексей довольно редко делится с подписчиками такими обновлениями, поэтому пост стал вдвойне приятным для фанатов.

В гримерке на диванах: Позитив поделился редкими снимками с Надей ДорофеевойВ гримерке на диванах: Позитив поделился редкими снимками с Надей ДорофеевойВ гримерке на диванах: Позитив поделился редкими снимками с Надей ДорофеевойВ гримерке на диванах: Позитив поделился редкими снимками с Надей ДорофеевойПозитив и Надя подписывают книги фанатам (фото: instagram.com/positiff/)

"За эти три дня после исторического события, вся наша команда обменивается своими эмоциями, мы вдохновляемся и мотивируем себя на дальнейшие победы! А еще мы подписали сотни инста-книг, оформленных по предзаказу. В них раскрыто множество тайн, неизведанных историй о жизни нашей группы. Для меня было важно прикоснуться к каждой книге и через нее передать вам частичку своей позитивной энергии и благодарности", - написал Позитив.

"Ого, Леша, новая фотка, наверно в Африке снег выпал, раз новая фоточка. Это такая редкость", "Очень крутые, я бы хотела с вами встретиться", "Сильно любим вас", - написали фолловеры.

Напомним, что Надя Дорофеева и Позитив проговорились об интимном: мы делимся абсолютно всем.

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