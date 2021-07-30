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Грозит тюрьмой: певица Шакира попала в скандал из-за неуплаты налогов на 14,5 млн евро

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Испания, Пятница 30 июля 2021 12:18
Грозит тюрьмой: певица Шакира попала в скандал из-за неуплаты налогов на 14,5 млн евро Шакира (фото: instagram.com/shakira)
Автор: RBC.UA

44-летняя колумбийская певица Шакира может оказаться на скамье подсудимых.

Как сообщают западные СМИ, испанская прокуратура обвинила артистку в неуплате налогов.

Расследование по делу Шакиры продолжается уже три года. И на днях судья принял решение, что у следствия достаточно аргументов, чтобы артистка предстала перед судом. Впрочем, если Шакира пойдет навстречу и согласится на сделку, этого можно избежать. Но пока неясно, пойдет ли на это знаменитость.

Грозит тюрьмой: певица Шакира попала в скандал из-за неуплаты налогов на 14,5 млн евроШакира попала в скандал (фото: instagram.com/shakira)

Шакиру обвиняют в целых шести налоговых преступлениях, общая сумма которых составила 14,5 миллионов евро. Прокуратура уверяет, что певица не платила налоги в 2012, 2013 и 2014 годах. Сама звезда объясняет это тем, что все это время жила на Багамских островах, а Испанию посещала в самых крайних случаях. Однако налоговые инспекторы составили свой отчет: по их данным, за этот период Шакира жила в Испании более 183 дней в год. Что обязует ее выплачивать налоги стране.

Напомним, 44-летняя Шакира уже давно состоит в отношениях с 34-летним испанским футболистом Жераром Пике, от которого воспитывает двоих сыновей: Милана и Сашу. Так что она много времени проводит в Барселоне.

К слову, сама Шакира не дает комментариев на эту тему. В своем блоге она продолжает делиться новыми треками и выглядит вполне спокойной и беспечной.

Ранее певицу обвиняли в плагиате.

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