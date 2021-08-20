Группа БЕZ ОБМЕЖЕНЬ поразила новым ярким клипом: такими рокеров еще не видели (видео)

Популярная украинская рок-группа БЕZ ОБМЕЖЕНЬ презентовала яркий клип на свой новый хит - песню "ЛітоКамон", которая стала одой музыкантов самой теплой и солнечной поре года, и ее лучшим моментам.

Ролик за неполный день уже собрал около 67 тысяч просмотров, и продолжает активно набирать новые.

Как рассказали сами рокеры, комментируя клип, зрителя ожидают эпатажные образы, юмор, самоирония, а также первый совместный танец музыкантов и летние развлечения без ограничений.

БЕZ ОБМЕЖЕНЬ выпустили солнечный клип на песню "ЛітоКамон" (фото: скриншот)

Отмечается, что клип на трек "ЛітоКамон" - нетипичный для группы, и такими БЕZ ОБМЕЖЕНЬ еще не видели.

Рокеры БЕZ ОБМЕЖЕНЬ в клипе "ЛітоКамон" предстали в неожиданных образах (фото: скриншот)

""ЛітоКамон" - о лучших моментах лета. О невероятных закатах, теплых родственных вечерах и атмосфере беззаботности, которая витает в воздухе в этот период. Не хочется, чтобы лето завершалось, не хочется пасмурной погоды и серых цветов вокруг. Хочется, чтобы лето, вечеринки и драйв были вечными!" - высказались артисты.

Группа БЕZ ОБМЕЖЕНЬ презентовала клип на трек "ЛітоКамон" (фото: скриншот)

Режиссером клипа выступил Влад Разиховський, а фронтмен БЕZ ОБМЕЖЕНЬ Сергей Танчинец впервые стал вторым режиссером видеоработы.

Сам съемочный процесс занял три дня.

Видео: БЕZ ОБМЕЖЕНЬ презентовали новый клип "ЛітоКамон"

Текст песни "ЛітоКамон"

Небо ллє на землю воду – йдуть дощі,

Згадую літо і тепло на душі,

Літо було, наче таке, як сон,

Літо не йди! Ну зачекай, камон!

Камон…

Літо, камон!

Нам було, так добре разом,

Літо, не йди,

Назавжди…

Ночі в Карпатах, дороги, мости,

Зоряне небо, на ньому комет хвости,

Або коло родини, друзі, шум, гам,

Або зранку, коли роса сльозами по ногам.

Десь там…

Літо, камон!

Нам було, так добре разом,

Літо, не йди,

Назавжди ся залиши,

Назавжди ся залиши,

Назавжди….

Рокеры БЕZ ОБМЕЖЕНЬ показали новый клип "ЛітоКамон" (фото: скриншот)

Реакция сети на новинку