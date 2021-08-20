Группа БЕZ ОБМЕЖЕНЬ поразила новым ярким клипом: такими рокеров еще не видели (видео)
Популярная украинская рок-группа БЕZ ОБМЕЖЕНЬ презентовала яркий клип на свой новый хит - песню "ЛітоКамон", которая стала одой музыкантов самой теплой и солнечной поре года, и ее лучшим моментам.
Видео композиции 20 августа опубликовано на YouTube-канале артистов.
Ролик за неполный день уже собрал около 67 тысяч просмотров, и продолжает активно набирать новые.
Как рассказали сами рокеры, комментируя клип, зрителя ожидают эпатажные образы, юмор, самоирония, а также первый совместный танец музыкантов и летние развлечения без ограничений.
БЕZ ОБМЕЖЕНЬ выпустили солнечный клип на песню "ЛітоКамон" (фото: скриншот)
Отмечается, что клип на трек "ЛітоКамон" - нетипичный для группы, и такими БЕZ ОБМЕЖЕНЬ еще не видели.
Рокеры БЕZ ОБМЕЖЕНЬ в клипе "ЛітоКамон" предстали в неожиданных образах (фото: скриншот)
""ЛітоКамон" - о лучших моментах лета. О невероятных закатах, теплых родственных вечерах и атмосфере беззаботности, которая витает в воздухе в этот период. Не хочется, чтобы лето завершалось, не хочется пасмурной погоды и серых цветов вокруг. Хочется, чтобы лето, вечеринки и драйв были вечными!" - высказались артисты.
Группа БЕZ ОБМЕЖЕНЬ презентовала клип на трек "ЛітоКамон" (фото: скриншот)
Режиссером клипа выступил Влад Разиховський, а фронтмен БЕZ ОБМЕЖЕНЬ Сергей Танчинец впервые стал вторым режиссером видеоработы.
Сам съемочный процесс занял три дня.
Видео: БЕZ ОБМЕЖЕНЬ презентовали новый клип "ЛітоКамон"
Текст песни "ЛітоКамон"
Небо ллє на землю воду – йдуть дощі,
Згадую літо і тепло на душі,
Літо було, наче таке, як сон,
Літо не йди! Ну зачекай, камон!
Камон…
Літо, камон!
Нам було, так добре разом,
Літо, не йди,
Назавжди…
Ночі в Карпатах, дороги, мости,
Зоряне небо, на ньому комет хвости,
Або коло родини, друзі, шум, гам,
Або зранку, коли роса сльозами по ногам.
Десь там…
Літо, камон!
Нам було, так добре разом,
Літо, не йди,
Назавжди ся залиши,
Назавжди ся залиши,
Назавжди….
Рокеры БЕZ ОБМЕЖЕНЬ показали новый клип "ЛітоКамон" (фото: скриншот)
Реакция сети на новинку
- Какая же невероятная песня, хочется слушать и слушать!
- Бомба клип, очень неожиданный сюжет и прекрасно поднял настроение! Вы крутые!
- Какие же вы невероятные, жизнерадостные, драйвовые!! Горжусь, что вы украинцы! Песня замечательная. Море позитива, юмора и веселого настроения!!! Удачи вам, моя любимая группа!
- Очень понравилась песня и клип. Особенно интересной была гармония в самой музыке, необычная
- Прикольно, ярко, радостно! Ребята, вы невероятные! Я вас обожаю! Творите дальше, у вас это хорошо получается!!!
Напомним, недавно фронтмен БЕZ ОБМЕЖЕНЬ поделился планами и рассказал о судействе в "Співають всі".