Грустная Астафьева ошарашила признанием о личной жизни: "отопительный сезон внутри окончен"
Даша Астафьева привыкла быть честной и открытой со своими подписчиками в соцсетях. Они взглядывают на страничку одной из самых сексапильных звезд украинского шоу-биза не только за порцией эстетического наслаждения ее эротическими фото, но и почерпнуть вдохновение, поражаясь мудрости и зрелости взглядов звезды.
Так, новая серия меланхоличных кадров с участием красавицы и интригующая подпись к ним в Instagram не оставила многочисленную армию поклонников артистки равнодушными.
Девушка опубликовала серию атмосферных завораживающих кадров, передающих весь спектр глубинных эмоций. Задумчивый, меланхоличный и печальный взгляд будто внутрь себя, портретные кадры крупным планом получились очень живыми и честным.
В подписи Даша намекнула на расставание и перемены в жизни. Она привела слова из песни группы Cream Soda - Никаких больше вечеринок.
"Отопительный сезон внутри закончен. Об этом свидетельствуют факты из разряда "никаких больше вечеринок" и "я рисую старые картины", - оставила загадочную подпись , отображающее ее внутреннее состояние, Даша.
Даша поделилась атмосферными меланхоличными фото (фото: instagram.com/da_astafieva)
Подписчики решили приободрить девушку и засыпали ее комплиментами, а также заверили в ее исключительности и неотразимости.
- А знаете, я в тысячный раз скажу, что Вы очень красивая и кайфону. Всему свое время - иногда приходит время новых вершин для наслаждения себя и своих близких, а мир и люди по-любому лучше станут от Вашего внутреннего сияния
- Королева
- Красотка
- Прекрасно
- Глаз не оторвать
- Красиво неимоверно
- Очень красиво
- Очень глубоко ...Третья - шедевр
- О, Даша. Ошеломительна!
- Ну как можно быть такой шикарной?
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