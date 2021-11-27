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Грязные танцы и ода страсти: Макс Барских в новом клипе раскрыл свой внутренний крик (видео)

Новина українською →
Суббота 27 ноября 2021 17:23
Грязные танцы и ода страсти: Макс Барских в новом клипе раскрыл свой внутренний крик (видео) Фото: Макс Барских презентовал клип на песню "Tequila Sunrise" (пресс-служба певца)
Автор: Владимир Костырин

Популярный украинский певец Макс Барских, который недавно получил награду на MTV Europe Music Awards, представил клип на свой вторую англоязычную песню - сингл "Tequila Sunrise", что войдет в будущий альбом артиста. Работа порадует не только меломанов, но и станет настоящей отрадой для глаз из-за акцента на универсальном языке жестов и танца.

Презентованный на YouTube-канале звезды клип сразу вошел в музыкальные тренды.

Как отметил сам артист, песня "Tequila Sunrise" стала для него особенной.

"Она - про магнетизм между людьми. О боли и танце, которые так или иначе закончатся. Но пока звучит музыка, двое растворяются друг в друге", - говорит Макс Барских.

Грязные танцы и ода страсти: Макс Барских в новом клипе раскрыл свой внутренний крик (видео)Грязные танцы и ода страсти: Макс Барских в новом клипе раскрыл свой внутренний крик (видео)

Макс Барских на съемках клипа "Tequila Sunrise" (фото: Петя Батанов, Ксения Каргина, Артем Надежин)

Рецептом этого нового хита певца, который демонстрирует его кардинально другое звучание, стали пьянящие гитарные рифы, откровенная лирика и страстное contemporary.

Грязные танцы и ода страсти: Макс Барских в новом клипе раскрыл свой внутренний крик (видео)Грязные танцы и ода страсти: Макс Барских в новом клипе раскрыл свой внутренний крик (видео)

Макс Барских представил клип на новую песню "Tequila Sunrise" (фото: Петя Батанов, Ксения Каргина, Артем Надежин)

Режиссером видеоработы Макса Барских стал знаменитый клипмейкер Алан Бадоев.

"Чтобы рассказать эту историю, мы совместили кино и театральное повествование. Это позволило максимально оголить чувства, которыми Макс делится в песне", - так он комментирует клип.

Грязные танцы и ода страсти: Макс Барских в новом клипе раскрыл свой внутренний крик (видео)Грязные танцы и ода страсти: Макс Барских в новом клипе раскрыл свой внутренний крик (видео)

Макс Барских на съемках клипа "Tequila Sunrise" (фото: Петя Батанов, Ксения Каргина, Артем Надежин)

В "Tequila Sunrise" на первый план выходит хореография, причем стала она уникальной по настроению и ощущению практически для каждой пары танцоров, и для каждой характерен свой собственный сюжет.

Видео: Макс Барских презентовал клип на песню "Tequila Sunrise"

Воплотить такую задумку в жизнь и реализовать задумку режиссера помогла хореограф Анастасия Харченко.

"Мне хотелось, чтобы зритель стал свидетелем особого пластического мира, диктуемого музыкой, при этом объединенного одним пространством и временем. Куда бы он не обратил свой взгляд, разворачивается отдельная мизансцена страстей. А главный герой оказывается в этой вселенной и начинает пульсировать вместе с ней", - рассказала она.

Грязные танцы и ода страсти: Макс Барских в новом клипе раскрыл свой внутренний крик (видео)

Хореограф Анастасия Харченко на съемках клипа Макса Барских "Tequila Sunrise" (фото: пресс-служба певца)

Хореограф-постановщик добавила, что у работы есть и другая часть - так называемая "ода одиночеству".

Специалист также высоко оценила хореографические таланты артиста.

Грязные танцы и ода страсти: Макс Барских в новом клипе раскрыл свой внутренний крик (видео)Грязные танцы и ода страсти: Макс Барских в новом клипе раскрыл свой внутренний крик (видео)

Макс Барских в клипе "Tequila Sunrise" (фото: Петя Батанов, Ксения Каргина, Артем Надежин)

"У Макса своя потрясающая пластическая органика. И здесь нам хотелось найти правильную форму, которая бы очень точно проявляла его внутренний крик", - подытожила Анастасия.

Песня "Tequila Sunrise" Макса Барских впервые прозвучала со сцены на его концерте 26 ноября в Сиэтле, где артист выступает в рамках американского тура.

Грязные танцы и ода страсти: Макс Барских в новом клипе раскрыл свой внутренний крик (видео)Грязные танцы и ода страсти: Макс Барских в новом клипе раскрыл свой внутренний крик (видео)Грязные танцы и ода страсти: Макс Барских в новом клипе раскрыл свой внутренний крик (видео)Грязные танцы и ода страсти: Макс Барских в новом клипе раскрыл свой внутренний крик (видео)

Макс Барских презентовал клип на свой новый хит "Tequila Sunrise" (фото: Петя Батанов, Ксения Каргина, Артем Надежин)

Напомним также, что песня Макса Барских стала саундтреком к фильму про жителей Донбасса и украинских воинов.

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