Грязные танцы и ода страсти: Макс Барских в новом клипе раскрыл свой внутренний крик (видео)
Популярный украинский певец Макс Барских, который недавно получил награду на MTV Europe Music Awards, представил клип на свой вторую англоязычную песню - сингл "Tequila Sunrise", что войдет в будущий альбом артиста. Работа порадует не только меломанов, но и станет настоящей отрадой для глаз из-за акцента на универсальном языке жестов и танца.
Презентованный на YouTube-канале звезды клип сразу вошел в музыкальные тренды.
Как отметил сам артист, песня "Tequila Sunrise" стала для него особенной.
"Она - про магнетизм между людьми. О боли и танце, которые так или иначе закончатся. Но пока звучит музыка, двое растворяются друг в друге", - говорит Макс Барских.
Макс Барских на съемках клипа "Tequila Sunrise" (фото: Петя Батанов, Ксения Каргина, Артем Надежин)
Рецептом этого нового хита певца, который демонстрирует его кардинально другое звучание, стали пьянящие гитарные рифы, откровенная лирика и страстное contemporary.
Макс Барских представил клип на новую песню "Tequila Sunrise" (фото: Петя Батанов, Ксения Каргина, Артем Надежин)
Режиссером видеоработы Макса Барских стал знаменитый клипмейкер Алан Бадоев.
"Чтобы рассказать эту историю, мы совместили кино и театральное повествование. Это позволило максимально оголить чувства, которыми Макс делится в песне", - так он комментирует клип.
Макс Барских на съемках клипа "Tequila Sunrise" (фото: Петя Батанов, Ксения Каргина, Артем Надежин)
В "Tequila Sunrise" на первый план выходит хореография, причем стала она уникальной по настроению и ощущению практически для каждой пары танцоров, и для каждой характерен свой собственный сюжет.
Видео: Макс Барских презентовал клип на песню "Tequila Sunrise"
Воплотить такую задумку в жизнь и реализовать задумку режиссера помогла хореограф Анастасия Харченко.
"Мне хотелось, чтобы зритель стал свидетелем особого пластического мира, диктуемого музыкой, при этом объединенного одним пространством и временем. Куда бы он не обратил свой взгляд, разворачивается отдельная мизансцена страстей. А главный герой оказывается в этой вселенной и начинает пульсировать вместе с ней", - рассказала она.
Хореограф Анастасия Харченко на съемках клипа Макса Барских "Tequila Sunrise" (фото: пресс-служба певца)
Хореограф-постановщик добавила, что у работы есть и другая часть - так называемая "ода одиночеству".
Специалист также высоко оценила хореографические таланты артиста.
Макс Барских в клипе "Tequila Sunrise" (фото: Петя Батанов, Ксения Каргина, Артем Надежин)
"У Макса своя потрясающая пластическая органика. И здесь нам хотелось найти правильную форму, которая бы очень точно проявляла его внутренний крик", - подытожила Анастасия.
Песня "Tequila Sunrise" Макса Барских впервые прозвучала со сцены на его концерте 26 ноября в Сиэтле, где артист выступает в рамках американского тура.
Макс Барских презентовал клип на свой новый хит "Tequila Sunrise" (фото: Петя Батанов, Ксения Каргина, Артем Надежин)