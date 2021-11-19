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Гуаша, скраб и масла: косметолог предостерегла от распространенных ошибок в уходе

Новина українською →
Пятница 19 ноября 2021 16:38
Гуаша, скраб и масла: косметолог предостерегла от распространенных ошибок в уходе Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвия Агаркова

Масла, скрабы, мыло, спирт, банки, гуаша опасны для кожи лица и могут привести к плачевным последствиям – утверждает косметолог Ольга Петрунина.

На странице в Instagram она рассказала о последствиях, к которым могут привести распространенные ошибки в уходе.

Гуаша

Это не альтернатива инъекциям, и даже не альтернатива массажу. Нам кажется, чем сильнее мы будем скрести лицо, тем больше тонуса придадим. Но это не так. Гуаша не разминает мышцы, а усиливает и провоцирует отек.

Гуаша, скраб и масла: косметолог предостерегла от распространенных ошибок в уходе

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Банки

Принцип тот же, что и с гуаша. Использование этого приспособления только травмирует кожу.

Масла

Вот 3 причины, почему косметолог против масла для лица:

  • Масло не увлажняет, а обезвоживает кожу.
  • Масло провоцирует высыпания.
  • Масло не защищает кожу (в отличии от крема).

Спирт

Пожалуйста, не экспериментируйте со своим лицом. Не нужно прижигать воспаления спиртом, одеколоном и прочими агрессивными средствами. Все это травмирует кожу, приводит ее к чувствительности. Чтобы быстро избавиться от воспалений, воспользуйтесь специальным средством для локального применения.

Мыло

Мыло - это щелочь. Его рН - 9. Для кожи это убийственно. Использование мыла приводит к сухости, стянутости, шелушению, высыпаниям и повышенной чувствительности.

Гуаша, скраб и масла: косметолог предостерегла от распространенных ошибок в уходе

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Скраб

Скраб - враг. Особенно на основе натуральных компонентов (абрикосовых косточек, кофе, и т.п.).

Напомним, что ранее косметолог Татьяна Ануфриева развеяла мифы о пользе регулярного использования патчей.

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