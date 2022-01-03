Гуцульский привет: Осадчая и Горбунов очаровали карпатской романтикой
Катя Осадчая и Юрий Горбунов встретили Новый год на работе - семейство в полном составе приехало в Буковель, взяв с собой сыновей Ивана и Даниила. Ну а в первые числа января они смогли немного расслабиться и отдохнуть и насладиться чарующей карпатской природой.
Так, звездная пара съездила погулять в Яремче, где они посетили знаменитый водопад и новогоднюю ярмарку. Горбунов не упустил случая сделать с любимой милый совместный снимок на фоне живописного водопада. Они с Осадчей нежно прижались друг к другу и довольно улыбаются.
"Новорічний гуцульський привіт з Яремче!" - подписал фото шоумен.
Осадчая и Горбунов устроили романтическую прогулку в Яремче (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)
Теледива поделилась оригинальным кадром, на котором она сидит на улице в плетеном кресле в спортивных штанах и легкой блузке. Вдали открывается потрясающая панорама заснеженных гор.
"2022 день 2, ще один лінивий день в році. Які ваші плани?" - подписала фото Катя.
Катя заворожила сеть красотой зимней природы в Карпатах (фото: instagram.com/kosadcha)
Подписчики ведущих растрогались их семейной идиллией и восхитились красотой украинской природы в комментариях.
- Вы самая искренняя пара! Молодцы!
- Які ви чудові, красиві, супер!
- Яка ж красива Україна в нас
- Новогодняя поездка, счастья и удачи вам!!!
- Дуже красиві!
- Какие вы красивые и счастливые!!!
- Пробiй крутезний, а ви найкращi!!! Люблю Яремче
- Хорошая парочка
- Какие вы умнички
- Какие вы классные и настоящии
Напомним, ранее Осадчая и Горбунов умилили новогодним фото семьи в обновленном составе - со старшим и младшим сыновьями.