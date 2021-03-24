ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Гвен Стефани похвасталась обручальным кольцом за полмиллиона долларов и намекнула на беременность

Новина українською → США, Среда 24 марта 2021 21:13
Гвен Стефани похвасталась обручальным кольцом за полмиллиона долларов и намекнула на беременность Гвен Стефани (фото: instagram.com/gwenstefani)
Автор: Lite

Гвен Стефани, которая осенью прошлого года объявила о помолвке со своим возлюбленным - кантри-музыкантом Блэйком Шелтоном - продемонстрировала миру обручальное кольцо. Ранее певица не давала фанатам возможности детально рассмотреть этот вожделенный всеми женщинами предмет.

Теперь же выложила в сеть пару снимков крупным планом.

Популярная певица Гвен Стефани и кантри-музыкант Блэйк Шелтон стали встречаться в ноябре 2015 года, пара познакомилась на съемках шоу The Voice, где оба выступили в качестве тренеров. О своей помолвке они объявили только спустя 5 лет отношений. Но, похоже, влюбленные уже вовсю планируют свадьбу. На днях Гвен выложила в сеть свой новый макинюр с рисунками, а также обручальное кольцо, стоимость которого тут же принялась обсуждать мировая общественность.

Гвен Стефани похвасталась обручальным кольцом за полмиллиона долларов и намекнула на беременностьГвен Стефани похвасталась обручальным кольцом за полмиллиона долларов и намекнула на беременность

Гвен показала обручальное кольцо (фото: instagram.com/gwenstefani)

Профессионалы и СМИ рассмотрели в деталях украшение на пальце Гвен Стефани. И пришли к выводу, что, кроме бриллианта с изумрудной огранкой весом 8 карат, кольцо из белого золота включает два небольших драгоценных камня по бокам. По стоимости такое изделие может оценивается в около полумиллиона долларов.

Гвен Стефани похвасталась обручальным кольцом за полмиллиона долларов и намекнула на беременность

Гвен Стефани и Блэйк Шелтон (фото: instagram.com/gwenstefani)

Кроме этого, внимательные подписчики рассмотрели в посте Стефани и кое-что другое. Так, она акцентировала внимание на рисунке в виде херувима, сидящего на сердце. Рядом написано имя ее будущего мужа. "Ты беременна?", - тут же принялись писать фолловеры.

Напомним, от предыдущего брака с музыкантом Гэвином Россдейлом у певицы есть три сына. У Блэйка, который ранее также был женат, своих детей нет.

Также мы писали, что Гвен обожает украинских дизайнеров.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Новости шоу-бизнеса певец актриса помолвка
Скандалы недели
Скандалы недели
Голос країни: интриги шоу
Голос країни: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
В Киеве из-за локдауна в общественном транспорте участились конфликты: творится какое-то безумие
В Киеве из-за локдауна в общественном транспорте участились конфликты: творится какое-то безумие