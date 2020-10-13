Я ее характер сразу вкурил: охранник Меладзе рассказал о начале романа продюсера с Брежневой

Охранник Константина Меладзе рассказал, как зарождался роман продюсера с Верой Брежневой

Бывший друг и охранник Константина Меладзе Сергей рассказал, как зарождался роман продюсера и тогда еще новой участницы ВИА "Гры" Веры Брежневой. Он сообщил, что именно он свел парочку, так как привел в коллектив Веру Галушко (настоящее имя певицы). Уже на третий день работы в группе Вера отправилась со всеми девушками на гастроли. Она очаровала Меладзе с первого взгляда.

"Она ради своей цели может переступить через кого-либо", - рассказал Сергей в передаче "Украинские сенсации".

По словам экс-охранника, Вера очень ревностно относится ко всем, кто окружает гениального продюсера. Ее характер он сразу понял, как только она пришла в звездный коллектив.

"Когда она вошла, у него даже, по-моему, очки упали... На третий день – уехала на гастроли. С того дня она уже не здоровалась со мной. Характер Веры я вкурил сразу", – сказал Сергей.

Сергей рассказал, что Брежнева ограничила доступ к Константину Меладзе всем, кроме близких родственников, и держит его крепко в руках.

"Она портит Костю. Она переступает через все", - считает бывший друг Меладзе.

Также в передаче рассказали, что в начале романтических отношений с Меладзе Брежнева жаловалась ему, что после развода с мужем "бедна, как церковная мышь". Продюсер купил ей квартиру и машину, а она "включила игнор" и уехала.

"На это она его и поймала", - считает Сергей.

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