Харчишин впервые рассказал о потере ребенка: это самое страшное

Валерий Харчишин поведал о горе, которое пережила его семья

Украинский певец Валерий Харчишин имеет трех детей. Но мало кто знает, что в 2016 году на пятом месяце беременности у его жены Юлии случился выкидыш.

"Когда Господь отнимает у тебя ребенка - это самое страшное. Мне очень трудно… И я вообще об этом никогда не говорил", - признался лидер группы "Друга ріка" в интервью программе "Зірковий шлях" на канале "Украина".

А всего за несколько лет до этого музыкант потерял самого дорого человека - своего брата. Василий умер от лимфомы в 2013 году. Причем он бы мог жить дальше, но ему слишком поздно поставили страшный диагноз.

"Лечили бронхит, а рак диагностировали уже поздно. Но мы сделали первую серию химиотерапии, это помогло, он получил устойчивую ремиссию. И потом все началось снова. Мы уже готовили его к трансплантации костного мозга. Но до этого не дошло, он умер. У меня был концерт в Херсоне. Как правило, после саундчека я ложусь спать, чтобы восстановить голос. Мне снится сон, и я понимаю, что брата уже нет. Просыпаюсь, звонит его жена Яна. И только слышу ее голос, перебиваю и говорю: "Я знаю". Ты теряешь родного брата, кум прыгнул с моста, не стало еще одного друга, у тебя рождается и умирает ребенок. Думаешь: "Это и есть взрослая жизнь?! Не хочу такого!". После таких утрат песни так пишутся, когда ты способен договориться с Богом, чтобы забрал тебя, а не твоих родных", - рассказал Харчишин.

Валерий продолжал работать, начал играть в театре и в кино и вскоре написал альбом "Пирамида", в котором несколько песен напоминают разговор с Богом. Пройдя столько непростых моментов, музыкант пришел к выводу.

"Ты должен жить и ценить каждый день. Ты должен использовать его на полную. И несмотря на все проблемы понимать, что лучшей жизни у тебя не будет. Она есть у тебя и нужно жить дальше", - подытожил артист.

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