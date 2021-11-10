Хейли Бибер - новый "ангел" Victoria's Secret: горячая фотосессия в нижнем белье

Модель, блогер и инфлюенсер Хейли Бибер стала новой посланницей бельевой марки Victoria's Secret. Как известно, бренд полностью изменил политику и теперь вместо "ангелов" привлекает к сотрудничеству женщин не обязательно модельной внешности, но достигших определенных высот и несущих человечеству важную миссию.

В список новых посланниц Victoria’s Secret вошли спортсменки Меган Рапино и Эйлин Гу, модель и адвокат Палома Эсслер, актриса и модель Приянка Чопра Джонас и другие. Новый лозунг именитого бренда будет звучать так: "Чего хотят женщины". А горячие фотосессии было решено заменить съемками другого плана: такими, чтобы не наживаться на обнаженном теле.

Тем не менее, полностью избавиться от "ангельского" флера им не удалось. В новой рекламной кампании с Хейли остались все атрибуты предыдущих фотосессий, включая безупречную фигуру модели, откровенное белье и сексуальный посыл.