Хирург раскрыл, какую пластику сделала Ким Кардашьян, чтобы достичь идеала
Телезвезда, модель, блогер и бизнесвумен Ким Кардашьян буквально построила свою карьеру на собственной внешности. А вот каким путем она получила эту внешность - от природы?
Украинские пластический хирург и фотограф уверены, что без операций не обошлось.
Об этом они рассказали в утреннем шоу на телеканале "Украина".
Первое, на что обратили внимание эксперты, - любовь блогера к фотошопу.
"Я думаю, Ким - адепт фотошопа! Она очень его любит, постоянно обрабатывает свои фотографии. Она любит пускать пыль кожу, прибегать к фотопластике - это когда несколько уменьшаются или увеличиваются талия и бедра, - отметил звездный фотограф Убик Литвин. - На звезду работает армия пиарщиков, фотографов, и часто фото с красных дорожек или церемоний делают ее же фотографы, которые потом рассылают фотографии на телеканалы и в издания".
Красоту Ким Кардашьян не устают разгадывать (фото: instagram.com/kimkardashian)
Однако не прокомментировать хирургические вмешательства в облик светской львицы невозможно. И эксперт уверяет - в этом случае ставка была сделана не на лице.
"Ее пятая точка - это продукт работы хорошего пластического хирурга. Она не вставляла импланты - все это сделано с помощью процедуры липофилинг, то есть когда свой собственный жир вводится в определенную зону, - прокомментировал пластический хирург Андрей Якобчук. - Более того, звезда сделала пластику груди. А что касается изящной талии - это, скорее всего, фотошоп".
Пятая точка Ким тоже не дает покоя никому (фото: instagram.com/kimkardashian)
Неужели знаменитость не делала со своим лицом и в 40 лет имеет такой совершенный вид?
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"Только посмотрите на этот идеальный лоб, отсутствие морщин - здесь 100% присутствует ботулотоксин, который разглаживает морщины. К тому же у нее такая полная щека - нет перехода. Это говорит о том, что были уколы гиалуроновой кислоты или введение того же жира, - рассказывает хирург. - Были инъекции в подбородок или же вставили имплант нижней челюсти, таким образом подбородок изменился - стал более острым. А вот ринопластики, думаю, не было".
А как бы выглядела Ким Кардашьян, если бы не было хирургических вмешательств?
Пятая точка Ким тоже не дает покоя никому (фото: instagram.com/kimkardashian)
"У нее была бы ярко выраженная носогубная складка, морщины на лбу, в межбровные области, потому что она девушка очень эмоциональная, если посмотреть ее интервью. Но она нашла правильного косметолога, правильного хирурга - и остается красавицей", - комментирует эксперт.