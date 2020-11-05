Хоакин Феникс и Руни Мара впервые прокомментировали рождение ребенка: разлука с ним невыносима

Актер дал более чем развернутый ответ

Хоакин Феникс, который в прошлом году прославился на весь мир ролью Джокера в одноименном фильме, не так давно впервые стал отцом. Но ни 46-летний обладатель "Оскара", ни его 35-летняя возлюбленная никак не комментировали данную информацию. Известие миру сообщил режиссер Виктор Косаковский на Цюрихском фестивале. Судя по его краткой фразе, у пары родился "красивый сын". Назвать мальчика, как сообщали многочисленные порталы, собираются в честь покойного брата Хоакина, который умер в 23 года от передозировки наркотиков - Ривер.

Руни Мара и Хоакин Феникс на "Оскаре" (фото: instagram.com/theacademy)

И вот наконец звездная пара решила пролить свет на столь важную часть своей жизни. Они написали статью для журнала People, которую посвятили семьям, разделенным на американо-мексиканской границе. Разлуку с собственным ребенком Хоакин и Руни назвали просто невыносимой. "Нам, новоиспеченным родителям, невыносимо представить, что было бы, если бы нашего ребенка забрали у нас хоть на один день, не говоря уже о годах. Но это та ситуация, через которую прошли эти 545 детей и их родители…", - сказано в материале. Также в статье родители задаются вопросом, как смогут они объяснить своему сыну данную ситуацию, когда он подрастет.

Хоакин перестал скрывать свое родительство (фото: instagram.com/theacademy)

Таким образом, пара развеяла любые сомнения насчет прибавления в семействе. Но больше никакой информации не сообщила.

Ранее мы писали, что Руни Мара блистала на красной дорожке церемонии "Оскар", готовая поддержать своего возлюбленного в его триумфальный день.