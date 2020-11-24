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Хочет вернуть? Экс-возлюбленная Брэда Питта засыпала сеть жаркими фото в откровенном платье

Новина українською → Вторник 24 ноября 2020 19:24
Хочет вернуть? Экс-возлюбленная Брэда Питта засыпала сеть жаркими фото в откровенном платье Николь Потуральски (фото: instagram.com/nico.potur)
Автор: Lite

Модель нашла способ скоротать локдаун

Брэд Питт и Николь Потуральски были одной из самых обсуждаемых пар в мировом шоу-бизнесе. И несмотря на то что роман оказался непродолжительным, он обеспечил девушке пристальное внимание со стороны поклонников надолго. Да и сама Николь старается так или иначе привлечь к себе внимание.

Хочет вернуть? Экс-возлюбленная Брэда Питта засыпала сеть жаркими фото в откровенном платьеХочет вернуть? Экс-возлюбленная Брэда Питта засыпала сеть жаркими фото в откровенном платье

Новый образ Николь (фото: instagram.com/nico.potur)

Несколько часов назад она сделала пару откровенных постов из собственной ванной комнаты. Потуральски надела вечернее платье с откровенным декольте, которое практически полностью оголило ее грудь. В дополнение к образу девушка подобрала колье и браслет в виде крупной цепи, а также серьги-кольца. Легкий макияж с блестящими тенями и губами, а также укладка со структурированными прядями стали удачным завершением лука. Николь сидит на ванной, маняще улыбаясь в камеру.

Позже она добавила еще одно фото, где отражается в зеркале. Потуральски стоит напротив окна, а потом платье полностью просвечивает, демонсрируя безупречный силуэт модели. "Пока мы все сидим дома, я могу вновь носить летние платья", - написала звезда. "Вау", "Горячо", "Лучшая", "Невероятная", "Секси мама", "Восхитительная", "Муза", "Королева", "Платье мечты", - пишут ей в ответ фанаты.

Напомним, после разрыва с Брэдом Питтом девушка стала еще более активно вести свой блог. Многие фанаты предполагали, что таким образом она хочет привлечь внимание бывшего возлюбленного.

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