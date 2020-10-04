Хочется быть настоящей: Светлана Лобода поразила редким фото без макияжа

Певица показала, как выглядит без косметики на лице

Светлана Лобода никогда не выходит на сцену и не появляется на публичных мероприятиях без эффектного наряда и яркого макияжа. Однако в повседневной жизни 37-летняя певица все же дает коже отдохнуть - впрочем, фото в "натуральном виде" она практически не показывает.

Но на днях звезда решила сделать исключение и поделилась в Instagram честным снимком без фильтров и макияжа.

Светлана сделала селфи в салоне частного самолета. Артистка позирует в черной рубашке, с еще влажными после душа волосами и без грамма декоративной косметики на лице. Солнечные лучи, пробивающиеся сквозь иллюминатор, красиво играют на ее коже.

Светлана Лобода показала, как выглядит ее лицо без косметики (фото: instagram.com/lobodaofficial)

В подписи Лобода загадочно обратилась к своему таинственному возлюбленному.

"Хочется быть настоящей с тобой…" — поэтично подписала фото знаменитость.

Поклонники пришли в восторг от такого натурального снимка Светланы и принялись осыпать ее комплиментами.

Какая нежная!!! с прекрасным утром, милая Лободушка

Если бы я сказала, что Вы красивая, я бы солгала... ведь Вы самая красивая.....

Это любовь..

Какая же вы прекрасная

Милашество

Так будь настоящей

Потрясающая

Нежная такая

Мило

Света отлично выглядишь! Красотка

Нежная куколка

Дочь старшая очень на вас похожа

И правда какая хорошенькая

Ранее Светлана Лобода изменилась до неузнаваемости и устроила вояж по Киеву.

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