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Хочется быть настоящей: Светлана Лобода поразила редким фото без макияжа

Новина українською → Воскресенье 04 октября 2020 10:58
Хочется быть настоящей: Светлана Лобода поразила редким фото без макияжа Светлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)
Автор: Марина Настевич

Певица показала, как выглядит без косметики на лице

Светлана Лобода никогда не выходит на сцену и не появляется на публичных мероприятиях без эффектного наряда и яркого макияжа. Однако в повседневной жизни 37-летняя певица все же дает коже отдохнуть - впрочем, фото в "натуральном виде" она практически не показывает.

Но на днях звезда решила сделать исключение и поделилась в Instagram честным снимком без фильтров и макияжа.

Светлана сделала селфи в салоне частного самолета. Артистка позирует в черной рубашке, с еще влажными после душа волосами и без грамма декоративной косметики на лице. Солнечные лучи, пробивающиеся сквозь иллюминатор, красиво играют на ее коже.

Хочется быть настоящей: Светлана Лобода поразила редким фото без макияжа

Светлана Лобода показала, как выглядит ее лицо без косметики (фото: instagram.com/lobodaofficial)

В подписи Лобода загадочно обратилась к своему таинственному возлюбленному.

"Хочется быть настоящей с тобой…" — поэтично подписала фото знаменитость.

Поклонники пришли в восторг от такого натурального снимка Светланы и принялись осыпать ее комплиментами.

  • Какая нежная!!! с прекрасным утром, милая Лободушка
  • Если бы я сказала, что Вы красивая, я бы солгала... ведь Вы самая красивая.....
  • Это любовь..
  • Какая же вы прекрасная
  • Милашество
  • Так будь настоящей
  • Потрясающая
  • Нежная такая
  • Мило
  • Света отлично выглядишь! Красотка
  • Нежная куколка
  • Дочь старшая очень на вас похожа
  • И правда какая хорошенькая

Ранее Светлана Лобода изменилась до неузнаваемости и устроила вояж по Киеву.

Мы писали также, что стала известна настоящая фамилия Светланы Лободы.

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