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Хочется получить удовольствие: Слава Каминская поделилась личным откровением

Новина українською → Египет, Понедельник 05 апреля 2021 15:38
Хочется получить удовольствие: Слава Каминская поделилась личным откровением Слава Каминская (фото: instagram.com/babaslavka)
Автор: Lite

Слава Каминская отдыхает с детьми и друзьями в жарком Египте, устраивает дефиле и фотосессии в пляжных нарядах. Певица наслаждается близостью моря и полным релаксом, а также делится курортными хрониками с поклонниками. Так, певица сообщила, что уже успела обгореть под жарким солнцем, но это ее не расстраивает.

Она опубликовала в Instagram чорно-белое фото в клетчатой рубашке и сообщила, что "пострадала" от солнца в Египте и поделилась своими мыслями о превратностях жизни и правильных реакциях на них.

Артистка пришла к выводу, что от всего происходящего в жизни надо получать удовольствие.

"Нужно уметь получать удовольствие от всего, что с нами происходит и радоваться каждому дню. Я, например, облажу, как змея. И в этой линьке тоже есть свой кайф: во-первых- это щекотно, а во-вторых есть чем заняться. Хочется еще получить удовольствие от равномерного загара", - озвучила свои наблюдения Слава и попросила у поклонников поделиться с ней лайфхаками для быстро устранения неприятных последствий солнечного ожога.

Хочется получить удовольствие: Слава Каминская поделилась личным откровением

Слава обгорела в Египте (фото: instagram.com/babaslavka)

Ранее певица показала эффектный снимок в ярко-розовом слитном купальнике. Она расположилась на песке, спрятав глаза за круглыми солнечными очками. Глубокий вырез в области декольте позволил Славе показать во всей красе роскошный пышный бюст.

Хочется получить удовольствие: Слава Каминская поделилась личным откровением

Слава демонстрирует роскошную фигуру на пляже (фото: instagram.com/babaslavka)

"Я испаряюсь уже в процессе горения. Коротко о моем загаре", - с юмором прокомментировала свой пляжный отдых звезда.

Напомним, что ранее Слава Каминская честно высказалась о личных табу в сексе.

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