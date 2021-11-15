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Хочу: Эллерт заинтриговал посланием для "сбежавшей" в Карпаты Мишиной

Новина українською →
Понедельник 15 ноября 2021 12:07
Хочу: Эллерт заинтриговал посланием для "сбежавшей" в Карпаты Мишиной Ксения Мишина (фото: instagram.com/misha.k.ua)
Автор: Styler

Ксения Мишина дала четко понять, что они с победителем "Холостячки" Александром Эллертом разошлись и больше не являются парой. Но поклонники считают, что это очередной этап притирки влюбленных и вскоре все образуется. На такие мысли их натолкнула и активность автора "Квартала 95", котооый в последнее время стал комментировать посты на странице актрисы в соцсети.

Так, Ксения показала в Instagram целую серию расслабленных атмосферных фото из Карпат.

Актриса в уютном свитшоте-оверсайз и лосинах наслаждаеться окружающими красота и прекрасными моментами среди гор и чаруючщей природы.

Хочу: Эллерт заинтриговал посланием для &quot;сбежавшей&quot; в Карпаты Мишиной

Хочу: Эллерт заинтриговал посланием для &quot;сбежавшей&quot; в Карпаты Мишиной

Ксения Мишина наслаждается отдыхом в Карпатах (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Александр решил интриговать Ксению и поклонников их пары короткими посланиями, состоящими из одного слова под каждым новым фото актрисы. Снимки из Карпат не стали исключением. Так, они уже смогли сложить фразу "очень сильно хочу….", и теперь с нетерпением ждут продолжения романтичной истории в сети.

Хочу: Эллерт заинтриговал посланием для &quot;сбежавшей&quot; в Карпаты Мишиной

Ксения назвала поездку в горы "тотальным воссоединением с собой в дикой природе" (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Тем временем Ксения наслаждается отдыхом в Карпатах с сыном Платоном и своими друзьями.

Актриса сорвала овации поклонников, которые заметили, что она выглядит счастливой, беззаботной и расслабленной.

  • Саша, мы все ждем следующее слово
  • Энергия наслаждения так и прет
  • Просто богиня
  • Нереальная
  • Какая красивая
  • Рапунцель
  • Как всегда, обворожительна!
  • Лесная красавица
  • Шикарная Леди

Отметим, что Александр несколько дней назад отдыхалза городом, но с кем шоумен поехал релаксировать на природу, неизвестно. А пока Ксения наслаждается природой Карпат и солнечной погодой, Эллерт вернулся в Киев к работе и уже приступил к съемкам нового выпуска YouTube-проекта "Но это не точно".

Напомним, что ранее Ксения Мишина рассказала о сложно переломном периоде в жизни, который кардинально изменил ее судьбу.

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