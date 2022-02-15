"Хочу еще детей": 51-летняя Наоми Кэмпбелл впервые показала дочь и рассказала о материнстве

О том, что супермодель стала мамой, мир узнал в прошлом году. Подробностей знаменитость не раскрывала, но в сети ходили слухи, что девочка появилась на свет благодаря суррогатной матери. В своем блоге Наоми изредка делала посты, на которых фигурирует малышка, однако никогда не показывала ребенка.

Поэтому съемка стала буквально знакомством наследницы знаменитой модели с миром. Девочка была задействована в кадре для обложки. Правда, повернута вполоборота, поэтому личико малышки не рассмотреть. Наоми Кэмпбелл прижимает ребенка к груди.

"Я всегда знала, что однажды стану матерью, но это самая большая радость, которую я могла себе представить. Мне повезло, что она у меня есть, и я это знаю", - рассказала счастливая мама. Наоми также призывает всех своих старших друзей последовать ее примеру.

По словам супермодели, она теперь буквально наслаждается жизнью глазами дочери: "Я снова как ребенок. Я заново переживаю детские стишки, играю и узнаю, как много в мире новых замечательных игрушек! И куклы! Вещи, о которых я даже не могла мечтать". Она призналась, что ее дочь любит музыкальные шкатулки, исследуя цвета, текстуры и формы. А еще – одежду.

Наоми Кэмпбелл в мартовском номере (фото: instagram.com/BritishVogue)

"У нее действительно хороший гардероб благодаря множеству дизайнеров и друзей, которые прислали ей несколько прекрасных вещей, но вау, дети растут быстро, не так ли?".

Как и все матери, Наоми растрогана и удивлена своими чувствами по отношению к малышке: "Моя дочь на первом месте. Все, что я делаю, я делаю для нее – вот и все. Это так совершенно бескорыстно, не так ли?".

На вопрос, хочет ли она еще детей, модель смеется: "Почему нет?".

Наоми Кэмпбелл для британского Vogue (фото: instagram.com/BritishVogue)

Съемку делал давний друг Наоми – легендарный фотограф Стивен Мейзел, с которым знакома уже 35 лет. В кадре она продемонстрировала вещи из последних коллекций: боди и леггинсы из эластичного джерси от Burberry; кожаную куртку с декорированным поясом от Alexandre Vauthier, а также легинсы Alaïa; мини-платье из кристаллической сетки lexandre Vauthier и другие стильные новинки. Дополнили образы украшения от Chanel Fine Jewellery.