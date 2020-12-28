Елена Кравец в шикарном платье заинтриговала заявлением о новогодней ночи: хочу, чтобы пришел Дед Мороз

Елена Кравец рассказала, как будет праздновать Новый год (фото: facebook.com.kvartal95)

Звезда "Квартала 95" Елена Кравец рассказала, как собирается праздновать и встречать Новый год 2021. По словам актрисы, самое главное для нее - это никуда не спешить. Она собирается встретить праздник дома, в кругу семьи в самой удобной одежде.

Об этом Кравец рассказала в интервью Кате Осадчей в программе "Светская жизнь".

"Я хочу, чтобы пришел Дед Мороз, не просто куда-то, а ко мне домой. Я хочу просто расслабиться. Поэтому в этом году все будет по-домашнему", - поделилась Елена.

Отметим, что 1 января Кравец празднует также свой день рождения. Она рассказала Осадчей, что ждет в качестве презента.

"Я с детства должна довольствоваться только одним подарком. Поэтому, я напоминаю, что у меня два праздника", - со смехом сказала актриса.

Также звезда "Квартала 95" рассказала, что уже украсила новогодним декором квартиру. По ее словам, она очень любит этот антураж.

Елена Кравец рассказала, как будет отмечать Новый год

Как мы сообщали ранее, дочь Елены Кравец показала эксперименты с маминой косметикой.

Напомним, Елена Кравец оригинально прокомментировала слухи о своих политических намерениях.