"Холостячка" Ксения Мишина откровенно рассказала, что для нее любовь

Стало известно, когда первый выпуск шоу выйдет на экраны

Известная актриса театра и кино Ксения Мишина стала главной героиней нового в Украине романтического реалити-шоу "Холостяка", в котором будет искать любовь среди 15 привлекательных одиноких мужчин. В отличие от проекта "Холостяк", где главный герой вручал девушкам розы, девушка будет цеплять участникам бутоньерки.

К слову, уже стала известна дата выхода первой серии - "Холостячка" стартует на телеканале СТБ 23 октября, а ведущим будет Григорий Решетник. Накануне премьеры Ксения на своей странице в Instagram откровенно рассказала о том, что для нее значит любовь и без чего она невозможна.

Актриса сопроводила публикацию эффектным фото, на котором она запечатлена в белых брюках и рубашке. Волосы знаменитости собраны в хвост, а на лице - эффектный макияж в приглушенных тонах.

Ксения Мишина покорила стильным total white образом (фото: instagram.com/misha.k.ua)

"Мне кажется, каждый человек в жизни пытается разгадать для себя природу вещей и одна из самых больших загадок человечества - это любовь. Каждый к ней стремится...Она толкала великих мужчин начинать войны, кого-то убивала, а кого-то возносила до небес. Бывает, что с первой секунды ты чувствуешь близость и искру, а бывает, что чувство приходит со временем, не такое горячее, но ещё более глубокое", - поделилась своими мыслями Мишина.

Ксения также перечислила моменты, которые для нее чрезвычайно важны в любви и отношениях.

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"Обдумывая это явление, анализируя свою жизнь, сложно дать ответ на вопрос, что же это такое. Но несколько важных моментов я все-таки поняла.

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Любовь и верность для меня всегда в одном флаконе. Возможно в начале отношений есть место переживаниям о конкуренции. Но как только вы прошли опыт сближения, как только становится ясно, что отныне порознь не получится, преданность становится залогом чувства безопасности и даёт отношениям развиваться.

Любовь — путь! И будешь ли ты идти по нему - это не вопрос судьбы, это решение. В отношениях надо трудиться, работать над собой. Знаете, как у психологов, чтобы стать профессионалом, нужно сначала пройти сотни часов личной терапии, проработать свои травмы, чтобы не видеть их в каждом клиенте. Так же и в отношениях, нужно видеть напротив человека, а не свои боли и страхи.

Ксения Мишина будет искать любовь в шоу "Холостячка" (фото: instagram.com/grisha_reshetnik)

невозможна без уважения. Решение уважать всё — путь партнера, его взгляды, выборы, вернёт вам такое же уважение и появится следующая важнейшая ценность в любви - свобода.

Любовь - это свобода и безопасность. Жизненно важно пространство, в котором есть принятие вас партнером: вашей профессии, вашего финансового состояния, количества детей, вероисповедания и бытовых привычек...когда вы достигнете такого уровня осознанности, чтобы давать такое Пространство другим, тогда вы получите такое отношение и к себе. И именно в таком пространстве живет настоящая любовь, от которой никто никогда никуда уже не уйдёт!

И самое главное: Любовь - это беспрерывный процесс совместного развития ... ибо без него - пропасть, разница мировоззрений, ощущений, отсутствие взаимного наполнения, вдохновения ..." - призналась артистка.

Напомним, актриса Ксения Мишина решилась на эксперимент с собственным сыном, которого воспитывает одна.