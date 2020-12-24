"Холостячка" Мишина ответила на критику: делайте выбор сердцем, а не на калькуляторе

"Холостячка" Ксения Мишина выбрала своего кавалера и назвала победителем шоу 34-летнего ведущего Александра Эллерта, заслужив не только поздравления зрителей, но и столкнувшись с критикой со стороны некоторых поклонников.

Теперь актриса вынуждена оправдываться в Instagram за свое решение в финале реалити, бороться с хейтерами, реагировать на различные фейки и отвечать на обвинения.

Девушка обратилась к подписчикам и отметила, что не преследовала корыстные цели на проекте "Холостячка" и выбирала сердцем.

Также Мишина разглядела в подобных нападках, как "обнажился целый пласт проблем в нашем обществе".

"Огромное количество страхов, которые управляют выбором девушек. Страх бедности, незащищенности, погоня за сумками, шубами, уютным домом и полное отсутствие доверия к миру", - написала она.

Актриса подчеркивает, что в стремлении к материальной защищенности и благополучию нет ничего плохого, но "не только за счет мужика же - у вас же еще есть вы!"⠀

Ксения Мишина (фото: instagram.com/misha.k.ua)

"Я понимаю, почему так бомбануло. Многие увидели в одном из героев - шанс! Многие так и писали: Ксюша, ты упустила свой шанс. Я не спорю, для кого-то так и есть, и встретив такого мужчину, девушка с такой позицией даже подумает, что влюблена, ведь вместе с ним получит удовлетворение своих материальных и эмоциональных проблем. А взамен из благодарности будет дарить ему секс. Так получается?! Лично мне это пахнет жареным, уж простите", - говорится в публикации.

Мишина также заверила, что никого из участников шоу - претендентов на свое сердце - не обманывала. Но допустила, что душевную боль кто-то действительно мог испытать.

"Но к счастью в финале оставались осознанные мужчины, которые, идя на проект, понимали, что так может быть с каждым!" - пишет она.

В итоге Ксения пожелала поклонникам любить и уважать себя, искать не легких путей, но "способы развиваться, чтобы в момент, когда судьба подарит вам возможность выбора, вы имели возможность сделать его сердцем, а не на калькуляторе".

Ксения Мишина и Александр Эллерт (фото: instagram.com/holostyakstb)

Напомним, ранее победитель "Холостячки" рассказал, как добился сердца Мишиной - Александр Эллерт признался, что переживал и боялся.

Также сообщалось, что Оля Полякова раскритиковала выбор "Холостячки" Мишиной и заявила, что жизнь ее ничему не учит.