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"Холостячка" Мишина рассказала, кто из участников проекта ее разочаровал

Новина українською → Четверг 03 декабря 2020 21:33
"Холостячка" Мишина рассказала, кто из участников проекта ее разочаровал Ксения Мишина (фото: instagram.com/misha.k.ua)
Автор: Роман Мирончук

"Холостячка" Ксения Мишина призналась, что после выхода шоу на экраны она разочаровалась в одном из участников проекта. Речь шла об Артеме Шепеле, который со скандалом покинул "Холостячку" в третьем выпуске.

Ксения отметила, что Артем не извинился перед ней за свое агрессивное поведение, и даже не написал слова благодарности после участия в шоу. Об этом популярная украинская актриса рассказала в программе "Ходят слухи".

Мишина подчеркнула, что это единственный участник проекта, который не поблагодарил ее за участие в шоу. При этом многие мужчины ей писали, после того, как выбывали из "Холостячки".

"Просто благодарили и говорили, что это было потрясающе. А Артем даже не извинился за тот скандал, который был на проекте", - заявила актриса.

Ксения Мишина рассказала о разочаровавшем ее участнике "Холостячки" (видео: YouTube)

Стоит отметить, что Артем Шепель покинул шоу после парного свидания. При этом тогда он вел себя очень агрессивно в отношении своего соперника, он провоцировал его на конфликт.

Он также демонстрировал свое недовольство тем, что метал стулья. После этого Ксения приняла решение, что он покинет проект.

Напомним, Ксения Мишина шокировала фанатов признанием о домашнем насилии. Она дала советы женщинам, которые попадают в круг физического, эмоционального, финансового или сексуального насилия.

Ранее Мишина удивила своих поклонников кардинальной сменой стиля.

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