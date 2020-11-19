"Холостячка" Мишина решила послать своих мужчин в дикие условия: выживут не все

Шоу "Холостячка" в новом выпуске будет отличаться от предыдущих тем, что Ксения Мишина будет жить вместе с мужчинами целую неделю

Шоу "Холостячка" достигло своего экватора и страсти на проекте накаляются. В эту пятницу мужчины последуют за главной героиней Ксений Мишиной в совершенно дикие условия.

Актриса театра и кино, звезда сериала "Крепостная" Ксения Мишина продолжает выбирать любовь с первого выпуска, 23 октября. И почти через месяц - 20 ноября - мужчин заставят выйти из зоны комфорта.

Ксения Мишина пригласит участников в поход, где вместе они проведут целую неделю на острове в диких условиях. На такой шаг Холостячка решила пойти, чтобы помочь некоторым из своих мужчин наконец-то раскрыться.

"В подобных ситуациях люди проверяются. Я хочу посмотреть, кто и как будет себя вести. Как участники будут выживать в таких условиях и разграничивать внимание между своим комфортом и женщиной, которая им нравится", - отмечает Ксения.

Участники шоу "Холостячка" (фото: пресс-служба Нового канала)

Эта неделя будет отличаться от предыдущих тем, что Холостячка будет жить вместе с мужчинами на острове, находясь с ними в равных условиях. При этом ее присутствие в лагере создаст серьезное напряжение между соперниками. По традиции "выживут" не все, ведь кое-кому проект придется покинуть.

Напомним что реалити-шоу "Холостячка" показывают по пятницам в 19:00 на канале СТБ.

Отметим, что Ксения Мишина сама воспитывает сына по имени Платон, которому весной 2020 года исполнилось восемь лет. Подробности личной жизни актриса старается не афишировать.

Ранее мы писали, что на шоу "Холостячка" пришел новый загадочный мужчина, и участники стали предполагать, что это может быть отец Платона.

Также сообщалось, что влюбленный в "Холостячку" телеведущий разрисовал свое авто ее портретом.