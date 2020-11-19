ru ua
News Выборы 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Промокоды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

"Холостячка" Мишина решила послать своих мужчин в дикие условия: выживут не все

Новина українською → Четверг 19 ноября 2020 19:20
"Холостячка" Мишина решила послать своих мужчин в дикие условия: выживут не все Ксения Мишина (фото: пресс-служба Нового канала)
Автор: Светлана Мащенко

Шоу "Холостячка" в новом выпуске будет отличаться от предыдущих тем, что Ксения Мишина будет жить вместе с мужчинами целую неделю

Шоу "Холостячка" достигло своего экватора и страсти на проекте накаляются. В эту пятницу мужчины последуют за главной героиней Ксений Мишиной в совершенно дикие условия.

Актриса театра и кино, звезда сериала "Крепостная" Ксения Мишина продолжает выбирать любовь с первого выпуска, 23 октября. И почти через месяц - 20 ноября - мужчин заставят выйти из зоны комфорта.

Ксения Мишина пригласит участников в поход, где вместе они проведут целую неделю на острове в диких условиях. На такой шаг Холостячка решила пойти, чтобы помочь некоторым из своих мужчин наконец-то раскрыться.

"В подобных ситуациях люди проверяются. Я хочу посмотреть, кто и как будет себя вести. Как участники будут выживать в таких условиях и разграничивать внимание между своим комфортом и женщиной, которая им нравится", - отмечает Ксения.

&quot;Холостячка&quot; Мишина решила послать своих мужчин в дикие условия: выживут не все

Участники шоу "Холостячка" (фото: пресс-служба Нового канала)

Эта неделя будет отличаться от предыдущих тем, что Холостячка будет жить вместе с мужчинами на острове, находясь с ними в равных условиях. При этом ее присутствие в лагере создаст серьезное напряжение между соперниками. По традиции "выживут" не все, ведь кое-кому проект придется покинуть.

Напомним что реалити-шоу "Холостячка" показывают по пятницам в 19:00 на канале СТБ.

Отметим, что Ксения Мишина сама воспитывает сына по имени Платон, которому весной 2020 года исполнилось восемь лет. Подробности личной жизни актриса старается не афишировать.

Ранее мы писали, что на шоу "Холостячка" пришел новый загадочный мужчина, и участники стали предполагать, что это может быть отец Платона.

Также сообщалось, что влюбленный в "Холостячку" телеведущий разрисовал свое авто ее портретом.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Новости шоу-бизнеса Холостячка
Скандалы недели
Скандалы недели
Танцы со звездами: интриги шоу
Танцы со звездами: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
NEWS
У Зеленского отреагировали на обыски в музее Революции Достоинства
Дмитрий Левицкийредактор ленты новостей У Зеленского отреагировали на обыски в музее Революции Достоинства